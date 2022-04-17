新华社开罗4月16日电（记者姚兵）据中国驻埃及大使馆16日消息，中国科兴公司援建埃及疫苗冷库项目14日举行开工仪式。中国驻埃及大使廖力强与埃及高教科研部长兼代理卫生部长加法尔出席仪式。

廖力强表示，这一项目的成功启动是中埃抗疫合作的又一历史性时刻。新冠疫情暴发以来，中埃两国始终并肩抗疫，在卫生健康领域开展了卓有成效的合作，深化了两国传统友好和政治互信，树立了国际合作抗疫的典范。

廖力强说，中国科兴公司援建的现代化疫苗冷库将大大提升埃及的疫苗储存能力，助力埃及实现今年年中接种70%人口的目标。中方将积极落实两国元首达成的重要共识，继续加强同埃方在卫生健康领域的合作。

加法尔表示，在两国领导人的亲自关心和指引下，埃中两国始终相互支持，团结抗疫，不断深化卫生健康领域务实合作。中国科兴公司援建的现代化冷库，将提升埃及的疫苗本地化生产和储存分配能力。加法尔对中国政府和人民对埃及卫生事业发展提供的长期支持和帮助表示感谢。

疫苗冷库项目由中国建筑股份有限公司埃及分公司承建，占地面积2800平方米，建成后可储存1.5亿剂疫苗。

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