蒋超

原标题：阿什拉夫当选巴基斯坦国民议会议长

新华社伊斯兰堡4月16日电（记者蒋超）巴基斯坦国民议会（议会下院）16日选举拉贾·佩尔瓦伊兹·阿什拉夫为新议长，接替日前宣布辞职的阿萨德·凯瑟。

阿什拉夫是来自巴基斯坦人民党的国民议会议员。当天，主持国民议会会议的穆斯林联盟（谢里夫派）议员萨达尔·阿亚兹·萨迪克宣布，唯一候选人阿什拉夫当选新任议长，无需投票和计票环节。

当天会议开始前不久，来自正义运动党的国民议会副议长卡西姆·苏里宣布辞去副议长职务。

来自正义运动党的凯瑟2018年8月当选议长。本月9日，由于不愿主持国民议会针对来自同一党派的时任总理伊姆兰·汗的不信任动议投票，凯瑟于当晚投票开始前宣布辞去议长职务，由议员萨迪克主持投票。巴基斯坦国民议会10日凌晨通过针对伊姆兰·汗的不信任动议，随后于11日举行总理选举，穆斯林联盟（谢里夫派）主席夏巴兹·谢里夫当选新一任总理。

阿什拉夫出生于1950年，2012年6月至2013年3月曾任巴基斯坦总理。

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