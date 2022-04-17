新华社河内4月16日电（记者陶军）庆祝中越建交72周年活动暨2022年第一届中越文艺表演大赛胡志明市大学赛区总决赛15日晚在当地成功举办。大赛通过线上与线下结合方式，汇聚歌唱、舞蹈、乐器表演等多种艺术类型，为观众带来一场精彩的中越文化交流盛宴。

此次大赛共收到越南胡志明市国家大学下属人文社会科学大学、胡志明市财经大学等13所高校近80个参赛节目。通过近三个月的初赛和复赛，最后有19个节目进入总决赛。经过激烈角逐，胡志明市财经大学选送的《越南之路》获得歌唱类节目一等奖，胡志明市国家大学下属人文社会科学大学选送的《团圆之夜》获得舞蹈类节目一等奖，文献大学选送的《新的一天》获得乐器表演类节目一等奖。

中国驻胡志明市总领事吴骏在致辞中表示，中越两国山水相连，文化相近，命运相关，希望大学生们充分发挥青年人的活力、创造力和行动力，继续保持对发展中越友好关系的热情，为推动两国文化交流不断做出贡献。

此次大赛组委会主任、胡志明市财经大学副校长颜锦智表示，参赛各高校师生投入大量精力，细致入微地展示中国文化艺术的精髓，进一步展现了越中两国人民的深厚情感和文化凝聚力。

该活动由中国驻胡志明市总领事馆与胡志明市友好组织联合会以及胡志明市财经大学共同举办。

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