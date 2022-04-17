新华社华盛顿4月16日电（记者孙丁）位于美国首都华盛顿西北部的史密森学会国家动物园16日举行活动，庆祝大熊猫抵达美国暨该动物园大熊猫项目50周年。

当天一早，雌性大熊猫“美香”和它20个月大的雄性幼崽“小奇迹”一同在户外庭院亮相，享用动物园特制的营养加餐——一个装饰着数字“50”的冰冻水果蛋糕。

不少大熊猫粉丝专程赶来参加这一庆祝活动。现场人头攒动，欢声笑语。面对憨态可掬的大熊猫，游客们尤其是小朋友们发出连连惊叹，纷纷拍照留念。

中国驻美国大使秦刚在活动现场致辞说，50年来，中美在大熊猫保护研究合作上不断取得可喜的成绩。大熊猫从50年前的几百只增加到目前1800多只，成功摘帽“濒危”，为地球的生物多样性保护树立榜样。这也证明中美携手努力，可以办成有利于世界的大事。

园长布兰迪·史密斯表示，多年来，中美两国在大熊猫保育方面保持良好沟通，共同挽救濒危物种，大熊猫就是两国可以密切合作的最佳证明，也是连接两国人民的友谊使者。希望能与中方继续开展富有成效的合作，共同为大熊猫保护贡献力量。

除了“美香”和“小奇迹”，雄性大熊猫“添添”目前也旅居在史密森学会国家动物园。饲养员布赖恩·阿马拉尔在接受新华社记者采访时说，“美香”和“添添”已处于高龄，但身体很健康，“小奇迹”更是长势惊人。

1972年2月，时任美国总统尼克松首次访问中国，中方决定将大熊猫作为珍贵礼物送给美国。同年4月16日，雌性大熊猫“玲玲”和雄性大熊猫“兴兴”抵达美国，随后入住史密森学会国家动物园，受到美国民众热烈欢迎。

为庆祝大熊猫抵美50周年以及中美两国在大熊猫交流和保护方面的密切合作，史密森学会国家动物园3月16日启动为期6个月的庆祝活动。

(责编：杨光宇、胡永秋)