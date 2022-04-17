新华社北京4月16日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯外交部16日发表声明说，作为对英国制裁俄罗斯的回应，俄方决定禁止首相约翰逊等英国政府主要成员入境俄罗斯。乌克兰总统泽连斯基15日说，自2月24日乌俄冲突升级以来，已有2500至3000名乌军人员丧生，另有大约1万名乌军人员在冲突中受伤。

——俄外交部在声明中说，鉴于英国政府史无前例的敌对行为，特别是对俄高级官员实施制裁，俄方决定将英国政府主要成员和一些政治活动人士列入禁止入境名单，其中包括英首相约翰逊，副首相、司法大臣拉布，外交大臣特拉斯，国防大臣华莱士以及前首相特雷莎·梅等。声明说，未来该名单还将进一步扩大至其他煽动恐俄情绪、在俄罗斯和西方国家对话中使用威胁性言语的英政府官员和议员。

——据克里姆林宫网站发布的消息，俄罗斯总统普京16日与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼通电话，双方就乌克兰局势和也门局势等交换了意见，讨论了涉及双边合作的现实问题，表达了发展两国互利关系的意愿，并对“欧佩克+”模式下旨在保障国际石油市场稳定的合作给予积极评价。双方一致同意继续各层面接触。

——俄国防部发言人科纳申科夫15日通报说，当天早晨俄武装力量阻止了乌方对卡霍夫卡水电站的导弹袭击。该水电站用于调节第聂伯河水流量，保障赫尔松州供电、乌克兰南部及克里米亚地区北部的农业用水。科纳申科夫说，俄军自开展特别军事行动以来，已摧毁乌军132架飞机、105架直升机、245套防空导弹系统、457架无人机、2224辆坦克及装甲车辆、251台多管火箭炮、971门野战火炮和迫击炮、2123辆特种军用车辆。

——乌克兰国家通讯社16日援引泽连斯基的话报道，自2月24日乌俄冲突升级以来，已有2500至3000名乌军人员丧生，另有大约1万名乌军人员在冲突中受伤，平民的伤亡数字很难统计。泽连斯基表示，必须采取行动防止冲突无休止地持续下去，因为冲突“持续的时间越长，乌克兰失去的就越多”。

——乌克兰国防部发言人莫图兹亚尼克15日在新闻发布会上说，俄军使用图-22M3战略轰炸机对马里乌波尔市实施了空袭。莫图兹亚尼克没有说明空袭的具体时间。他说，在马里乌波尔的战斗仍在继续，俄军并未彻底占领该市。（参与记者：李奥、耿鹏宇、李铭、李东旭）

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