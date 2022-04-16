新华社北京4月16日电 综述：美国和欧洲数国报告不明病因儿童肝炎病例

新华社记者郭倩

美国、英国、西班牙、爱尔兰近日报告在儿童群体中发现不明病因的肝炎病例。部分病例样本中检测到新冠病毒或腺病毒，但这些病毒在肝炎病例发病机制中的作用尚不清楚。

世界卫生组织15日发布公报说，英国本月5日向该机构报告了苏格兰地区的10例儿童严重急性肝炎病例。3天后，英国全国报告的这类病例升至74例。部分患者病情严重，有6名患儿已接受肝脏移植。

根据这份公报，英国报告的上述患者主要为10岁以下儿童，确诊病例临床综合征表现为急性肝炎，肝酶明显升高，通常伴有黄疸，有时伴有胃肠道症状。苏格兰地区最早报告的10例病例中，有1名患者于今年1月出现症状，其余9人3月发病，所有患者年龄在11个月至5岁间。

此外，西班牙、爱尔兰也出现该病的确诊或疑似病例，西班牙报告的3名患者年龄在22个月至13岁之间。

截至目前，导致这种肝炎的原因尚不明确。世卫组织通报说，经实验室分析，已排除这些病例由甲、乙、丙、丁、戊型肝炎病毒导致的可能性，从部分病例样本中检测到了新冠病毒或腺病毒。

据世卫组织介绍，英国最近观察到与新冠病毒共同传播的腺病毒活动增多，但这些病毒在这种肝炎发病机制中的作用尚不清楚。迄今也未发现与这些病例相关的国际旅行史等其他流行病学风险因素。有关国家正进一步调查该病病因，包括更详细的患者暴露史、毒理学检测以及是否存在其他感染等。

世卫组织在公报中表示，预测今后还将出现更多这种肝炎病例，呼吁各方“识别、调查和报告符合病例定义的潜在病例”。

另据美联社报道，美国卫生部门已发现9个类似这种肝炎的病例，全部在亚拉巴马州，患者年龄在1至6岁间，其中两名儿童需要肝脏移植。美卫生部门正调查其他州有无类似病例。

亚拉巴马州卫生官员说，自去年11月以来，他们一直在调查儿童肝炎病例增加的情况。在该州上述9个病例中，患病儿童的腺病毒检测结果均为阳性。卫生部门正研究41型腺病毒与病因不明的这种肝炎之间的关联。

目前已知数十种腺病毒，其中许多关联感冒症状、发烧、喉咙痛等，有些腺病毒可能引发胃和肠道炎症。此前曾报告过腺病毒引发儿童肝炎的病例，多见于免疫系统脆弱的儿童。

美国疾病控制和预防中心在一份声明中说，根据目前了解的情况，腺病毒可能是导致这些病例的原因，但研究人员仍在了解更多情况，包括排除引发肝炎的更常见原因。

法新社援引英国卫生安全局官员米拉·昌德的话报道，勤洗手等常用卫生措施有助于减少不明病因肝炎的扩散。她还提醒家长和监护人对儿童出现肝炎症状保持警惕，一旦发现可疑症状及时联系专业人士。

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