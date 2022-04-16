新华社北京4月16日电 美国媒体15日报道，俄罗斯方面本周向美国政府发出正式外交照会，警告美方如果继续向乌克兰输送武器，可能引发“无法预计的后果”。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃15日表示，芬兰和瑞典加入北约无助于加强两国自身安全。俄罗斯当天还宣布欧盟驻俄代表团18名工作人员为“不受欢迎的人” 。

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——乌克兰外长库列巴14日在社交媒体上说，当天他与美国国务卿布林肯通话，双方讨论了下一批次美对乌军事援助，并就对俄采取进一步制裁协调了立场。美国媒体15日报道，俄罗斯方面本周向美国政府发出正式外交照会，警告美方如果继续向乌克兰输送武器，可能引发“无法预计的后果”。

《华盛顿邮报》所获外交文件的副本显示，俄方指责美国和北约向乌克兰运送“最敏感的武器”是在“火上浇油”，要求美方及其盟友“停止对乌克兰不负责任的军事化”。

俄方发出外交照会之际，正值美国政府批准向乌克兰提供价值8亿美元的武器弹药和其他安全援助。《华盛顿邮报》15日援引美方官员的话报道，最新一轮对乌军援的首批武器将于几天内抵达乌克兰。

据俄新社报道，尽管俄方发出警告，美国国务院发言人普赖斯15日表示，美方将继续向乌克兰提供武器。

——俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃15日说，芬兰和瑞典加入北约无助于加强两国自身安全，他们将自动处于北约的“前线”。加入北约意味着芬、瑞两国放弃防务、外交等领域部分主权，同时将对北欧的和平与稳定造成负面影响。

——俄罗斯外交部15日发表声明，宣布欧盟驻俄代表团18名工作人员为“不受欢迎的人”，并要求其限期离境。声明说，俄外交部15日召见欧盟驻俄代表团团长埃德雷尔并递交照会，就欧盟5日无理由宣布俄常驻欧盟和欧洲原子能共同体代表团19名工作人员为“不受欢迎的人”表示严正抗议。俄方表示，欧盟对持续破坏数十年来建立的双边对话与合作架构负有责任。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫15日对媒体说，除天然气外，俄其他出口商品转向卢布结算的确切时间暂未确定。他说，俄方将按俄罗斯总统普京指令推动将各类出口商品转向使用卢布结算的工作。

——俄罗斯国家航天公司总裁罗戈津14日说，该公司打算让美国公理航天公司用卢布为美宇航员范德·海此前乘坐俄飞船支付“坐船”费用。据悉该美国公司已同意在今年5月结清这笔账，但暂不清楚其会否用卢布支付。（记者：胡晓光、陈嫱、郑昊宁、李奥、耿鹏宇、陈畅；剪辑：王科文；编辑：金正、王申）

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