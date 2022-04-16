人民网开罗4月15日 （记者黄培昭、沈小晓）14日，开罗中国文化中心携手埃及儿童文化中心成功举办了斋月“中国文化之夜”。当晚，儿童文化公园内张灯结彩，中国传统文化装饰和富有阿拉伯风情的斋月饰品相映成趣。开罗中国文化中心主任杨荣浩、副主任邵彬，埃及文化部外联局国际条约与文化活动司司长艾米尔·纳比赫，国家儿童文化中心主任穆罕默德·纳斯福等众多嘉宾出席此次活动。

“中国文化之夜”活动现场。开罗中国文化中心供图

随着太阳落下，悠长的宣礼声响起，穆斯林朋友们迎来开斋时刻。开罗中国文化中心不仅精心烹饪了美味的中餐斋饭，还准备了丰富多彩的中国文化艺术大餐，让埃及朋友们体会中华文明和阿拉伯伊斯兰文明互融、互鉴、互学的交流和对话之美。

用完斋饭后，不少埃及朋友围绕在展台前，欣赏滚动播放的《美丽中国》《追梦人》《真正的5G》等关于中国社会文化生活的视频，翻阅中国文化展台上介绍中国文化、旅游的英语和阿拉伯语图书，挑选自己感兴趣的纪念品。

很多埃及朋友对本次活动创意和安排赞叹不已。艾米尔·纳比赫更是主动担当起中国文化“义务宣传员”，兴奋地向朋友们介绍其曾经访问过的中国广州怀圣寺，追溯中华文明和伊斯兰文明友好交往历史，盛赞中国在保护各民族文化遗产、维护文明多样性、保障各民族宗教信仰自由等方面的成就。

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。在埃及，斋月期间搭斋棚、送斋饭是当地的宗教传统，节日里款待亲友、答谢友人也是当地的风俗习惯。举办斋月“中国文化之夜”体现了中国文化中心对当地宗教习俗的尊重，也是中心扎根当地、融入当地、服务当地的重要举措。

2022年是开罗中国文化中心成立二十周年，斋月“中国文化之夜”是中心成立二十周年系列活动之一。接下来，中心还将陆续推出世界读书日系列活动、“中国文化之友”评选、二十周年回顾展映、“浙江考古与中华文明：浙江青瓷巡礼”展览、《印象良渚》民族管弦乐音乐会、“唱响埃及”华语歌曲邀请赛暨歌舞晚会等各类活动。

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