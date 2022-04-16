新华社塔那那利佛4月15日电（记者凌馨）路易港消息：毛里求斯总理贾格纳特15日表示，毛中两国各领域务实合作成果丰硕，期待两国关系继往开来、并肩前行。

贾格纳特当天在出席中国驻毛使馆与毛外交部共同举办的中毛建交50周年招待会时作出上述表述。他说，50年来，毛中两国在相互信任、相互尊重、平等互利基础上深化友好关系，高层互访不断，政府与人民间互信不断增强。

贾格纳特表示，两国各领域务实合作成果丰硕，中方援建的国家综合体育中心等项目为毛人民生活带来便利，为毛社会发展作出贡献。去年1月，毛中自贸协定正式生效，成为两国关系发展又一重大成果，相信协定将为两国经贸合作带来更广阔前景。他表示感谢中方长期对毛国家建设提供的支持与帮助，尤其是自新冠疫情暴发以来，中方向包括毛里求斯在内的广大发展中国家捐赠疫苗等医疗物资，为全球抗疫作出重要贡献。

贾格纳特强调，毛愿在中非合作论坛第八届部长级会议框架下，加强同中方在制药等领域合作，造福毛及地区人民。毛欢迎中方提出的全球发展倡议，未来将继续加强同中方在国际事务中的协调合作，共同促进全球和平以及绿色平衡发展。

中国驻毛里求斯大使朱立英在致辞中表示，建交以来，中毛始终相互尊重、平等相待，树立了国与国关系的典范。展望未来，中毛合作面临两大机遇。一是中毛自贸协定与非洲大陆自贸区同时启动，毛可凭借优越的地理位置成为中非经贸合作平台。二是中毛在中非合作论坛框架下的合作大有可为。中毛两国将继续紧密携手，应对全球性风险挑战，推动构建人类命运共同体。

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