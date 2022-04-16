新华社莫斯科4月16日电 综合新华社驻亚欧地区记者报道：亚欧地区多数国家新冠疫情近期已趋于平缓，防范下一波感染高峰仍是各国重点。

据俄罗斯防疫指挥部15日消息，过去24小时俄新增新冠确诊病例11432例，累计确诊18053359例；新增死亡261例，累计死亡373027例。从全俄范围而言，新冠感染率自2月末以来下降明显。

俄副总理戈利科娃15日说，俄疫情形势趋向好转，但新冠病毒在俄传播威胁依然存在。因此，人们必须继续遵守各项防疫建议和要求，在组织娱乐休闲活动时，应将安全防护放在首位。

俄卫生部长穆拉什科日前警告说，俄或将迎来新一波新冠疫情高峰。他说，预计5月底至6月初新增感染病例数可能出现新一轮上升，呼吁民众及时接种疫苗加强针，严格遵守防疫规定。

据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台15日数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增新冠确诊病例12例，新增治愈病例27例。

哈卫生部当天还公布了新冠疫苗全国接种人数最新信息。截至15日0时，全国约1900万人口中已有约947万人至少接种了一剂新冠疫苗，约921万人接种了第二剂疫苗，约361万人接种了第三剂疫苗。

近来乌兹别克斯坦疫情总体趋于平缓。据乌卫生部15日报告，该国当天新增确诊病例38例，累计确诊238214例，累计死亡1637例，累计治愈236186例。首剂新冠疫苗接种数达到计划接种数的93.4%，全程疫苗接种率达到75.6%。

乌兹别克斯坦自3月1日起取消上街强制戴口罩的措施，并于3月16日起恢复向外国游客发放电子签证。乌国家疫情防控特别委员会表示，做出这一决定是由于该国新冠感染率下降。特别是与年初相比，传染病医院住院人数大幅减少。

吉尔吉斯斯坦新冠肺炎防控指挥部最新通报说，4月4日至15日该国没有新冠死亡病例。截至15日，该国累计确诊200973例，累计死亡2991例，累计治愈196303例。

通报说，尽管流行形势稳定，但现在说吉尔吉斯斯坦战胜新冠疫情还为时过早。新冠大流行还没有结束，新的变异毒株输入该国的风险依然存在。（执笔记者：耿鹏宇；参与记者：陈畅、张继业、蔡国栋、关建武）

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