新华社开罗4月15日电 综述：中东北非疫情稳中有降 专家警告过早放松恐埋下隐患

新华社记者王昊

过去一段时间，中东北非多国新冠疫情稳中有降。各国疫情防控重点当前集中在继续推进疫苗接种，防疫措施明显放松。鉴于该地区基础医疗条件相对薄弱，各国官方统计范围有限，专家警告当前疫情形势仍不稳定，难言何时结束，过早放松或将面临新一波疫情高峰的威胁。

卡塔尔卫生部15日发表声明说，卡塔尔近期新冠确诊病例数逐日下降，第三波疫情高峰已经过去。沙特阿拉伯、阿联酋、科威特等其他海湾国家的官方疫情统计数据过去一周时间内也大体呈现平稳态势，重症和死亡病例数从零至十数例不等。

当前，多国防疫重点放在推广疫苗接种上，以巩固防疫成果。伊朗总统莱希9日在国家疫情防控指挥部会议上表示，新冠疫苗在降低感染率和死亡率方面发挥了重要作用，政府鼓励人们接种第三针疫苗。突尼斯病毒学专家马朱卜·欧尼10日表示，接种疫苗仍是最有效的预防新冠办法，特别是接种第三针加强针，将极大降低危重病人的比例。埃及、叙利亚等国均表示疫苗储备足够，国家卫生部门全力提供免费接种等服务工作，并强调扩大新冠疫苗覆盖范围能有效限制疫情传播，呼吁民众积极接种疫苗。

在加大疫苗接种力度的同时，不少国家放松甚至取消了防疫措施。科威特卫生大臣哈立德·赛义德6日曾表示，经过两年的艰苦抗疫，人们已经回归正常生活。阿尔及利亚卫生部长本·布齐德本月4日也表示，阿疫情形势“令人安心”。另据了解，目前沙特已取消大部分新冠限制措施，打开国门并恢复国际航班。入境沙特的外国人不再需要提供核酸检测、抗原检测报告，且无需进行集中隔离。阿联酋也于本周更新未接种疫苗公民旅行规则，“旨在逐步实现可持续复苏和恢复正常的政策”。

自3月1日起，以色列大幅放宽疫情防控措施，除了停止与新冠疫苗接种证书挂钩的“绿色通行证”制度外，还允许未接种过疫苗的外国游客入境。4月15日发布的数据显示，以色列的重症病例三个月以来首次降至200人以下，当地媒体称这“意味着疫情正在退去”。然而，自14日晚间起，犹太人开始庆祝逾越节，以色列全国将有一周左右的假期。聚集、出行活动或将大幅增加，疫情防控面临较大压力。以总理贝内特在就疫情形势召开的会议中，称戴口罩仍是一项“义务”，政府将继续开展相关宣传工作。

当前中东伊斯兰国家正处于斋月期间，医疗专家指出部分国家取消防疫措施将带来隐患。伊拉克内科疾病专家法里亚德·扎里15日在接受新华社记者采访时说，斋月到来前解除保持社交距离和禁止集会的限制，使疫情防控措施遭到很大忽视，大批民众认为疫情已经结束。他表示，当前疫情形势仍不稳定，国家面临新一波疫情高峰的威胁，每个公民应该时刻警惕，遵守相关疫情防控规定，保护自己和他人的生命健康。

伊朗沙希德·贝赫什提医科大学病毒学研究中心负责人纳吉日前说，统计数据显示，过去两周伊朗疫情风险等级最高的红色风险城市数量、因感染新冠病毒住院治疗人数有所上升，如果人们不注意遵守防疫规定，未来几周内伊朗可能出现新一波疫情高峰。

土耳其哈切特佩大学医学院儿科传染病系主任穆罕默德·杰伊汉说，当前取消防疫措施将使易感人群面临更大的风险，可能导致严重后果。他强调，60岁以上的老人和儿童是两个易感群体，即使病毒导致的症状轻微，也面临严重的风险。

他警告说：“我们在前几波新冠疫情中也经历了同样的情况，每次都是由于病例数量再次增加，我们不得不重新设置限制。”（参与记者：杨元勇、王卓伦、王峰、刘宗亚、吴天雨、高文成、王海洲、苏小坡、王薇、黄灵、姚兵、董亚雷、汪健、冀泽、潘晓菁）

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