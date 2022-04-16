人民网伊斯兰堡4月15日电 （记者程是颉）15日，巴基斯坦旁遮普大学孔子学院、巴基斯坦“读懂中国”论坛和巴基斯坦灯塔新洲学校共同举办了以“中文，共筑美好未来”为主题的文化活动。

活动在巴基斯坦木尔坦市灯塔新洲学校的演示厅举行，来自该校的200多名中小学生展示了他们几年来学习汉语和中国文化的成果。舞台上，学生们根据日常学习到的中国语言和文化知识，通过吟诵中国的朝代名、表演《幸福拍手歌》、歌唱《茉莉花》、表演扇子舞等表演方式，向观众们展示了他们学习汉语和中国文化的成果。该校校长爱伊莎感谢中文教师辛勤耕耘、耐心教学。她表示，学生们平时学习中文刻苦努力，鼓励同学们再接再厉，学好中文，理解中国文化。

巴基斯坦中小学生在“联合国中文日”文化活动中上台表演，展示学习汉语和中国文化的成果。旁遮普大学孔子学院供图

旁遮普大学孔子学院中方院长蔡进宝认为，中巴经济走廊建设需要中文人才，学好中文，未来就能为巴基斯坦的经济社会发展做贡献，促进两国友谊进一步发展。

旁遮普大学孔子学院长期与当地的中小学开展交流，举办各种文化活动，让当地的年轻人更加了解中国。2010年，联合国新闻部宣布启动联合国语言日并将农历二十四节气之“谷雨”定为中文日，旨在纪念“中华文字始祖”仓颉造字的贡献。多年来，联合国中文日已经成为一个窗口，让世界各国的人民接触并了解中国的悠久历史和灿烂文化。

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