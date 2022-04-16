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巴西“木兰”写出漂亮中国字

2022年04月16日11:59 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢4月16日电 （记者吴杰）“写汉字是一种享受，可以使我在纷扰的世界里动中取静。”玛西亚·维多利亚是地地道道的巴西人，非常喜欢中国文化，她把自己的中文名字取为孙木兰。为迎接4月20日国际中文日，巴西FAAP商务孔子学院举办中文书法比赛，巴西“木兰”书写的苏轼名作《水调歌头》在此次比赛中获得了一等奖。

玛西亚·维多利亚获得一等奖的作品。中国驻巴西大使馆供图

此次书法比赛为疫情开始以来FAAP商务孔子学院举办的第一次线下大规模文化活动，学生参赛积极踊跃，经过中外方联合评审，主办方择优选定一等奖1名，二等奖3名，三等奖4名。

获得二等奖的作品。中国驻巴西大使馆供图

获得二等奖的作品。中国驻巴西大使馆供图

FAAP 商务孔子学院由巴西阿曼多· 阿尔瓦雷斯· 彭特亚多基金会大学与中国对外经济贸易大学合办，是目前拉美地区唯一的商务孔子学院，办学宗旨是促进中巴两国商务与文化交流。书写李白诗歌《将进酒》等作品的其他获奖同学非常期待下一次书法比赛，表示将更加努力学习中文，认真学写汉字，提高自己的中文综合能力。

书写李白《将进酒》的作品获得三等奖。中国驻巴西大使馆供图

(责编：崔译戈、杨牧)

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