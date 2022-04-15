新华社北京4月15日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰外长库列巴14日同美国国务卿布林肯通电话，双方讨论了美对乌军事援助和对俄制裁问题。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃15日说，芬兰和瑞典加入北约无助于加强两国自身安全。

——乌克兰外长库列巴14日在社交媒体上说，当天他与美国国务卿布林肯通话，双方讨论了下一批次美对乌军事援助，并就对俄采取进一步制裁协调了立场。

——俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃15日说，芬兰和瑞典加入北约无助于加强两国自身安全，他们将自动处于北约的“前线”。加入北约意味着芬、瑞两国放弃防务、外交等领域部分主权，同时将对北欧的和平与稳定造成负面影响。

——俄军辐射、化学和生物防护部队司令基里洛夫14日说，近年来，美国为一家名为乌克兰科学技术中心的机构的生物武器项目投入逾3.5亿美元，这家机构研究成果的订购方和赞助方为美国国务院和国防部等部门。

——欧盟驻乌克兰代表团团长马西卡斯14日接受美国有线电视新闻网采访时说，欧盟将在今年6月前完成乌克兰是否符合成员国资格的相关评估工作，之后欧盟成员国将对此做出进一步决定。

——乌克兰国家警察局15日说，14日夜间在乌方控制的卢甘斯克地区，俄军使用迫击炮、榴弹炮等对当地多个目标进行炮击，造成基础设施和生活设施受损以及居民伤亡。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫15日对媒体说，除天然气外，俄其他出口商品转向卢布结算的确切时间暂未确定。他说，俄方将按俄罗斯总统普京指令推动将各类出口商品转向使用卢布结算的工作。（参与记者：李铭、李东旭、李奥、耿鹏宇）

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