新华社北京4月15日电（记者冯歆然、马卓言）针对美联邦参议员格雷厄姆等人日前窜访中国台湾地区，外交部发言人赵立坚15日在例行记者会上回答有关提问时说，中方坚决反对任何形式的美台官方往来，将继续采取有力措施，坚决维护国家主权和领土完整。

赵立坚说，美国国会议员应该遵守美国政府奉行的一个中国政策，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止美台官方交往。他们更不应该发表不负责任的言论。中方将继续采取有力措施，坚决维护国家主权和领土完整。

他表示，中国人民解放军东部战区已经发布了相关声明。中国军队有关行动就是对近期美国包括国会议员团访台等消极行动的反制。

针对有记者就美总统国家安全事务助理沙利文有关涉台言论的提问，赵立坚说，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。当前台海局势面临新一轮紧张，其根源是台湾当局一再企图“倚美谋独”，而美方一些人有意搞“以台制华”。美台相互勾连，个别人蓄意将台湾和乌克兰这两个有着本质区别的问题相提并论，企图混淆视听，趁乱渔利。这种玩火行径才是对两岸现状的改变。

“台湾问题是中国内战遗留问题。中国必须统一，也必然统一。我们愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但保留采取一切必要措施的选项。我们针对的是外部势力干涉和极少数‘台独’分裂分子及其分裂活动。”他说。

赵立坚表示，美方单方面炮制的所谓“与台湾关系法”与中美三个联合公报原则和国际关系基本准则背道而驰，中方从一开始就坚决反对。美方无权将国内法凌驾于国际法之上，更不得借此干涉中国内政。在台湾问题上，美方应该遵守的是一个中国原则和中美三个联合公报规定，而不是什么所谓的“与台湾关系法”。

赵立坚说，美方应该恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定。美方应停止美台官方往来和军事联系，停止售台武器，以实际行动落实不支持“台独”的承诺。

另有记者问，据报道，近日，日本前首相安倍晋三在美国报纸上发表文章，将台湾与乌克兰相提并论，称美方应明确承诺“协防台湾”。中方对此有何评论？

赵立坚说，日本个别政客接二连三在台湾问题上大放厥词，妄议中国内政，挑动大国对抗，居心叵测。中方对此坚决反对。

他说，台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾问题完全是中国内政，与乌克兰问题有着本质的区别，可以说没有任何可比性。日本曾对台湾殖民统治长达半个世纪，犯下了罄竹难书的罪行，对中国人民负有严重历史罪责。日方有关政客在台湾问题上尤其应该谨言慎行，避免向“台独”势力发出错误信号。

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