新华社莫斯科4月15日电 据俄罗斯总统网站14日通报，俄总统普京当天签署命令，成立跨部门委员会以保障国家在关键信息基础设施发展领域的技术主权，该委员会隶属俄联邦安全会议。

根据这份总统令，该委员会主席由俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫担任，3名副主席分别由俄联邦安全会议副秘书和两名政府副总理担任。这一委员会共有约30名成员，梅德韦杰夫将在一个月内确定委员会成员名单，其中将包括俄国防部长、内务部长、紧急情况部长、对外情报局局长、联邦安全局局长、俄国家航天公司总裁、俄国家原子能公司总裁、俄国家技术集团公司总裁。

依据俄总统令，这一委员会将每季度至少举行一次工作会议，必要时可召开临时会议。该委员会的职能包括制定措施保障俄关键信息基础设施的安全，在关键信息基础设施内推广装备俄国产无线电电子产品、技术设备和软硬件系统，评估关键信息基础设备的技术自主水平，对这一领域研发进口替代产品提出建议，预测、识别和评估信息技术和电信网络发展等领域面临的威胁，在涉及技术主权方面支持俄工业和军工综合体发展。

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