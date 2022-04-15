新华社巴黎4月15日电（记者刘芳）法国国家统计和经济研究所15日发布数据显示，法国3月消费者价格指数（CPI）同比上涨4.5%、环比上涨1.4%，创1985年12月以来最大同比涨幅。

数据显示，与上月相比，法国3月能源价格上涨9.0%，其中石油产品价格上涨17.0%；制成品价格上涨1.4%；食品价格上涨0.9%。

与去年同期相比，法国3月能源价格上涨29.2%，其中石油产品价格上涨43.5%、天然气价格上涨41.3%、电价上涨6.0%；食品价格上涨2.9%，包括水果、蔬菜、海产品在内的鲜活产品涨幅高达7.6%，面包和谷类价格上涨3.3%。

法国《回声报》刊文指出，新冠疫情带来的全球供应链紧张导致物价大幅上涨，俄乌冲突以及西方对俄制裁令通胀进一步加剧，未来数月通胀可能继续保持高位，进一步损害家庭购买力。通胀压力也将蔓延到经济的各个领域。

法国央行法兰西银行行长弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德加洛日前表示，高达4%至5%的通胀率将持续数月，具体将取决于石油和天然气价格的演变。

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