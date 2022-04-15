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中国援阿尔及利亚医疗队举办中医培训

2022年04月15日20:31 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿尔及尔4月15日电 （记者王传宝）第27批中国援助阿尔及利亚医疗队（中国援阿医疗队）日前在阿尔及尔为当地医师和医辅人员举办中医培训班，以提升当地同行的医疗服务水平。

中医培训班现场。中国援阿医疗队中医中心分队供图

据中国援阿医疗队中医中心分队负责人高锋介绍，培训班由中医中心分队负责，共安排18次理论授课，同时设有临床实习带教课程等。开课当天，中医中心分队所在医院本阿克隆医院20多位医师现场接受培训，中国援阿医疗队总队部领导、各援阿医疗分队多位队员通过线上参加会议，讲座现场气氛热烈。

高峰副主任医师在培训班上指导学员练习进针手法。中国援阿医疗队中医中心分队供图

据了解，这是中国医疗队在阿尔及利亚举办的第二期中医培训班，医疗队曾于2019年举办过一期培训班。 除举办中医培训班外，中国医疗队还开展其他多种形式的宣传交流活动，包括邀请国内专家连线阿国医师开展远程讲座等。

中国援阿医疗队由来自中国湖北省各大医院的专家医生组成，自1963年首批医疗队赴阿以来，已向阿派遣医疗队员3516人次，通过传帮带，为当地培养了大批医务骨干。

(责编：崔译戈、吴成良)

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