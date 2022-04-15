新华社北京4月15日电 热点问答：三问“莫斯科”号巡洋舰沉没

新华社记者胡若愚

俄罗斯国防部14日说，俄黑海舰队旗舰“莫斯科”号巡洋舰起火并导致舰上弹药爆炸，该舰严重受损，在被拖曳回港的过程中失去稳定性，在风浪中沉没。乌克兰地方政府官员13日则在社交媒体发文称，乌边防部队当天用巡航导弹重创了“莫斯科”号巡洋舰。

这艘俄海军主力战舰究竟是失火，还是如乌克兰方面所称遭乌军反舰导弹重创？旗舰沉没暴露俄军哪些问题？会对俄乌战局产生什么影响？

遭导弹击中还是起火爆炸

俄罗斯军方的说法是“莫斯科”号巡洋舰失火导致弹药库殉爆，这与乌方说法存异。

乌克兰敖德萨州州长马尔琴科13日在社交媒体发文称，驻守蛇岛的乌边防部队当天用“海王星”巡航导弹重创了行驶在附近水域的“莫斯科”号巡洋舰。

“海王星”是乌克兰在苏联“天王星”舰对舰导弹基础上研发的地对舰亚音速导弹，战斗部重150公斤，射程280公里，最低掠海飞行高度约3米，具备一定突防能力。按照乌方说法，这是“海王星”首次用于实战。

美国国防部发言人柯比说，“莫斯科”号发生爆炸时位于距离敖德萨港口大约110公里的外海。

上海政法学院东北亚研究中心副主任、军事专家杨震认为，乌方说法存在一些疑点：一是宣称导弹击沉巡洋舰的是地方行政官员而非军方；二是乌军尚未出具可信的战报或“海王星”导弹发射证据；三是“海王星”发射车车体较大，如何机动到发射阵位而不被俄军发现并摧毁，也存在疑问。

杨震说，不能排除“莫斯科”号沉没是自身起火爆炸所致。由于各种因素，在战时发生这种情况也不是没有可能。

主力舰沉没暴露俄军哪些问题

“莫斯科”号是苏联海军“光荣”级导弹巡洋舰首舰，排水量1.25万吨，配备16枚“玄武岩”重型反舰导弹及防空和反潜武器，1976年开工建造，1983年服役，命名为“光荣”号，2000年更名“莫斯科”号。

据杨震介绍，“光荣”级是苏联海军元帅戈尔什科夫“国家海上威力论”的产物，主要作战使命是在公海和大洋掩护苏军弹道导弹核潜艇，进行反舰作战并截断美欧之间的大西洋交通，属于远洋作战舰艇。优点是火力强大、巡航能力强，是典型的机械化战争时代海军主战平台。

然而，随着战争技术形态从机械化进入信息化，“光荣”级开始落后于时代，在高烈度的信息化海战场上，其防空能力不全面、信息化程度不高且自动化程度低的缺点凸显，隐身能力弱亦是其软肋。

杨震分析说，如果是导弹命中，说明“莫斯科”号防御低、慢、小目标的能力不足，海洋态势感知能力偏弱；如果是火灾，说明其保障舰船生命力的损害管制能力不强。从这次沉没事件看，俄军的损管物资准备和应急预案等方面存在缺陷。

旗舰沉没是否会影响战局

专家认为，由于此次俄乌冲突以陆战为主，“莫斯科”号沉没能够在一定程度上鼓励乌军士气，却不大可能从根本上扭转战场进程。俄军即将占领亚速海战略重镇马里乌波尔。五角大楼估计，俄海军在黑海和亚速海有数十艘舰艇，乌克兰难以扭转俄方海上优势。

杨震认为，“莫斯科”号是俄军在黑海对抗北约舰船的主力战舰，其沉没意味着北约对俄罗斯的海空优势更加明显，而黑海舰队进一步向“空潜快”舰队退化，即只能依托航空兵、潜艇、机动性强的小型舰艇进行近岸防御作战。

杨震预计，接下来，俄军将加大对顿巴斯地区乌军的攻势，加强火力覆盖，尽可能多地歼灭乌军有生力量，以锁定战局趋势。（参与记者：李奥、李东旭、李铭）

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