人民网阿布贾4月15日电 （记者姜宣）12日，由中企承建的加纳职业技术教育培训升级项目在加纳第二大城市库马西竣工。中国驻加纳大使卢坤、加纳教育部长阿杜特武姆出席项目竣工仪式并致辞。

卢坤在致辞中表示，中国政府始终致力于促进加纳经济社会发展，增进人民福祉。中方愿同加纳政府继续深化各领域合作，推动两国关系取得新的更大发展。加纳职业技术教育培训升级项目将极大提高加纳工人的技术能力水平，助力加纳经济复苏。

中国驻加纳大使卢坤在竣工仪式上致辞。中国驻加纳大使馆供图

阿杜特武姆感谢中国政府对加纳职业技术教育的巨大支持和帮助。他表示，职业技术教育将加速加纳工业化进程，促进就业，加纳政府将不遗余力予以扶持和发展。

加纳教育部长阿杜特武姆致辞。中国驻加纳大使馆供图

加纳职业技术教育培训升级项目由中国航空技术国际控股有限公司承建，2019年11月开工建设，主要包括加纳教育部一所考试中心和15所职业院校培训中心。该公司还为23所加纳职业院校提供69套现代化职教培训设备，涵盖机械加工、电工电子、焊接、汽修和土木工程五个专业。

(责编：崔译戈、吴成良)