新华社维也纳4月15日电 通讯：让葡萄酒香飘入更多中国家庭——奥地利葡萄酒业看好中国市场

新华社记者刘昕宇 于涛

春日到来，奥地利各葡萄酒产区的葡萄树陆续抽芽，维也纳市郊克洛斯特新堡修道院酒庄今年的葡萄酒生产和销售序幕也随之开启。酒庄总经理沃尔夫冈·哈姆表示，酒庄近年在中国市场表现强劲，他对今年的销售前景充满信心。

哈姆日前在酒庄接受新华社记者专访时说，尽管受到新冠疫情影响，近两年这家酒庄生产的葡萄酒仍有10%以上出口到中国。哈姆曾于2019年前往上海参加中国国际进口博览会，与不少中国商业伙伴建立了联系。

据哈姆介绍，与法国、澳大利亚等主要葡萄酒出口国相比，奥地利葡萄酒产量较低、单价较高，因此在中国大众市场的知名度和竞争力稍逊一筹，但奥地利葡萄酒不乏特色。

“我们在中国主要瞄准细分市场，尤其是中国大城市里的美食、美酒爱好者。不少中国客户向我们反馈，奥地利葡萄酒与中餐非常搭配。”他说。

奥地利葡萄酒种植者协会主席约翰内斯·施穆肯施拉格介绍说，奥地利葡萄酒属于凉爽气候葡萄酒，以白葡萄酒为主，果味浓郁，著名品类包括“绿维特利纳”和“雷司令”等。此外，奥地利拥有悠久的酿酒历史和严格的葡萄酒行业法律，以确保出产高质量的葡萄酒产品。

奥地利葡萄酒营销机构近期发布的数据显示，2021年奥地利对华葡萄酒出口比2020年增长77.9%。中国已成为奥地利葡萄酒在欧洲和北美之外的最大海外市场，展现了“良好增长前景”。

联合国和世界贸易组织的合设机构国际贸易中心在其奥地利“出口潜力地图”中将中国列为奥地利葡萄酒的重要潜力市场之一，认为奥地利葡萄酒对中国市场的出口额有强劲增长潜力。

施穆肯施拉格对新华社记者表示，越来越多中国消费者开始接触奥地利葡萄酒，奥地利白葡萄酒颇受中国餐饮业和葡萄酒爱好者青睐，因此奥地利葡萄酒在中国进一步开拓细分市场的潜力很大。

他说，奥地利酒商过去通过参加中国的展会扩大影响，在中国市场取得了成功，目前中国已成为奥地利葡萄酒的重要海外市场。“我们希望未来几年在中国市场进一步扩大奥地利葡萄酒的影响力。”

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