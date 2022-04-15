新华社内罗毕4月15日电 综述：中非清洁能源合作助推非洲绿色发展

新华社记者曹凯 汪平

由中国公司承建的尼日利亚宗盖鲁水电站首台机组日前正式并网发电，向饱受缺电之苦的非洲第一人口大国尼日利亚输送清洁能源。另外三台发电机组预计今年年底前投入运营。

宗盖鲁水电站位于尼日利亚卡杜纳河上，共布置四台额定容量175兆瓦的立轴混流式水轮发电机组，设计年发电量26.4亿千瓦时，电站全面建成后可满足两座类似尼日利亚首都阿布贾这样规模的城市用电。

能源短缺是非洲国家普遍面临的问题。尽管非洲拥有丰富的水能、太阳能和风能等可再生资源，但目前开发比例很低。世界银行数据显示，2019年撒哈拉以南非洲地区通电人口比例只有46.7%。另据国际能源署、联合国经济与社会事务部、世界银行和世界卫生组织2021年联合发布的一份报告，到2030年，全球仍将有6.6亿无电人口，其中大部分生活在撒哈拉以南非洲地区。

联合国非洲经济委员会说，电力供应是非洲大陆亟需应对的一个重大挑战。预计到2050年，非洲人口将增加一倍，达到近24亿。该委员会认为，太阳能、风能和水能等可再生能源是满足非洲大陆迅速增长的电力需求的可行替代能源。

中国高度重视与非洲的清洁能源合作，已成为非洲清洁能源开发的主要合作伙伴之一，也是助推非洲绿色发展的重要力量。目前，非洲大部分能源来自生物质能和化石燃料。中国正利用在清洁能源上的技术优势，帮助非洲国家加大可再生能源供应，助推疫情下非洲经济恢复和发展。

在埃塞俄比亚，从丘陵地区的阿达马风电场到沙漠地区的阿伊萨风电站，中国公司在当地发挥了积极作用。

埃塞俄比亚电力公司公共关系主管莫格斯·梅孔嫩表示，在一期34台风电机组总装机容量51兆瓦基础上，中国公司承建的阿达马二期风电场安装了102台风电机组，总装机容量153兆瓦，有助于埃塞俄比亚挖掘其丰富的可再生能源潜力。

中国东方电气公司承建的阿伊萨风电站也即将完工，总装机容量120兆瓦，目前已具备40兆瓦发电能力。该项目预计将为亚吉铁路和德雷达瓦工业园等重点项目提供稳定的电力供应。

在南非，中国龙源电力集团南非公司运营的德阿尔风电项目共有两座风电场、163台风机，总装机容量24.45万千瓦。项目年发电量超过7.5亿千瓦时，相当于节约了20多万吨标准煤，减排二氧化碳70余万吨。

在乌干达中西部的基里扬东戈地区，中国水利水电建设集团公司的工人们正忙于完成尼罗河沿岸卡鲁玛水电站收尾阶段工作。这座装机容量60万千瓦的水电站建成后将成为乌干达最大的发电设施。

在肯尼亚，中国江西国际经济技术合作公司建设的加里萨光伏电站装机容量达50兆瓦，是东非最大的光伏电站。肯尼亚总统肯雅塔说，加里萨光伏电站使肯尼亚走上实现绿色能源自给自足的道路，提升了肯尼亚作为非洲绿色能源生产中心的形象。

非洲是应对气候变化最为脆弱的地区之一，发展清洁能源是非洲实现可持续发展的必然选择。2021年11月，中非合作论坛第八届部长级会议通过《达喀尔行动计划（2022-2024年）》和《中非应对气候变化合作宣言》。中方将与非方共同倡导绿色低碳理念，大力发展太阳能、风能等可再生能源，为非洲援助实施绿色环保和应对气候变化项目，在非洲建设低碳示范区和适应气候变化示范区，在技术、能力建设等方面提供切实支持。

埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学教授科斯坦蒂诺斯表示，中非合作论坛和南南合作等多边平台进一步加强了中国对非洲清洁能源发展的支持。对非洲来说，与中国合作不仅可以开发非洲丰富的绿色能源资源，也可以通过成功经验分享，让非洲国家学习中国清洁能源蓬勃发展的经验。（参与记者：郭骏、黎华玲、吕天然、张改萍）

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