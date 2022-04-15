新华社莫斯科4月15日电 俄罗斯国家航天公司总裁罗戈津14日说，该公司打算让美国公理航天公司用卢布为美宇航员范德·海此前乘坐俄飞船支付“坐船”费用。据悉该美国公司已同意在今年5月结清这笔账，但暂不清楚其会否用卢布支付。

范德·海于2021年4月与两名俄宇航员同乘一艘俄“联盟”载人飞船飞赴国际空间站执行长期考察任务。今年3月，范德·海再次与两名俄宇航员乘坐另一艘“联盟”飞船顺利返回地球。美国公理航天公司负责安排范德·海在此番任务中乘坐俄飞船。

罗戈津14日在俄罗斯第一频道电视台的一档节目中表示，公理航天公司尚未支付范德·海的上述“坐船”费，这家美国公司称因“物流问题”暂时没付钱，并承诺在今年5月支付全部款项。

罗戈津说，俄方正推进在诸如油气领域让某些“国外伙伴”用卢布结算，他不怀疑公理航天公司会付清上述款项，为此俄国家航天公司打算从该美国公司那里收取卢布。

据俄新社14日报道，西方国家正因乌克兰局势对俄方加紧制裁施压，并在银行事务和高技术产品供应方面对俄施加限制措施。作为回应，自4月1日起，俄方在向“不友好”国家和地区供应天然气时改用卢布结算，俄政府还表示不排除将这种结算模式推广到其他领域。罗戈津日前介绍说，俄国家航天公司将与某些外方签订用卢布支付的“国际合同”。

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