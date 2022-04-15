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美国再曝警察枪杀黑人事件

2022年04月15日18:13 | 来源：新华网
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　　新华社芝加哥4月14日电（记者徐静）美国密歇根州大急流城警察局13日公布了4段视频，显示一名警察开枪击中一名非洲裔男子头部致其死亡的过程。

　　这些视频显示，4月4日清晨，警察在该市截停了26岁的帕特里克·利奥亚驾驶的汽车。之后利奥亚下了车，警察告诉他回到车里并出示驾照。利奥亚未能出示驾照，尝试逃跑，警察开始追赶。两人搏斗中，警察试图按住利奥亚并掏出了电击枪，利奥亚开始抢夺。警察这时拔出手枪朝利奥亚头部开了一枪。

　　大急流城警察局局长埃里克·温斯特伦在公布视频的记者会上说子弹击中了利奥亚头部，但没有公布涉事警察的名字。

　　代表利奥亚家庭的律师本·克伦普13日发表声明说，针对一名赤手空拳的黑人，警察完全没有必要过度使用暴力。克伦普还要求逮捕涉事警察。

　　据美国媒体报道，视频公布后，数百人聚集在大急流城市中心举行抗议活动，要求公平正义。

　　近几年美国警察针对黑人暴力执法致死事件频繁发生。2020年，非洲裔男子乔治·弗洛伊德遭白人警察暴力执法窒息死亡，引发全美大规模抗议。独立调查项目“警察暴力地图”提供的数据显示，在弗洛伊德遇害后一年内，又有181名黑人在警察执法中死亡。

(责编：崔译戈、杨牧)

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