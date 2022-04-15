新华社巴黎4月15日电（记者唐霁）法国前总统外事顾问、前驻华大使顾山，法国前外长韦德里纳近日分别在法国媒体上指出，北约东扩是对俄罗斯的挑衅，是造成俄乌冲突的重要原因。

顾山在《费加罗报》发表文章说，关于俄乌冲突的根源，西方并没有认真思考过。他认为，自从苏联解体后，面对北约不断东扩，俄罗斯的一次次警告被西方所忽视。俄罗斯和西方之间的信任关系，逐渐变成了不信任和怀疑。

他说，美国前国务卿基辛格、美国前总统卡特的国家安全顾问布热津斯基都曾指出，试图将北约扩展到乌克兰是一种对俄罗斯的挑衅，可是西方国家没有人倾听这样的声音。

韦德里纳在接受《费加罗报》采访时表示，俄乌冲突“很大程度上是西方过去30年来傲慢自大和接连犯错的结果”。他表示，2008年北约布加勒斯特峰会所做出的乌克兰将成为北约成员国的决定是一种“适得其反”的挑衅行为。

韦德里纳认为，美国在冠冕堂皇的动机下，对他国实施单方面制裁，只是为了本国利益。他警告说，西方必须小心，制裁最终将“惩罚民众”或“惩罚自身”。他还强调，欧洲必须从长远看问题，俄罗斯在地缘上永远是欧洲的邻国。

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