新华社加拉加斯4月14日电（记者徐烨 王瑛）乔治敦消息：中国驻圭亚那大使郭海燕与圭亚那卫生部长安东尼14日共同出席了中国对圭亚那住院医师培训项目开班仪式，并为培训基地揭牌。

郭海燕表示，医疗卫生领域合作是中圭友好合作的重要内容。长期以来，中方通过援圭医疗队、奖学金等渠道，大力支持圭医疗卫生事业发展。此次医师培训是疫情下中圭创新推进医疗卫生领域合作的又一次有益尝试。中方愿以今年中圭建交50周年为契机，继续支持圭卫生事业高质量发展。

安东尼表示衷心感谢中方对圭医疗卫生事业发展提供的多方面支持与帮助，认为此次培训将有助于加强圭部分紧缺医学专业人才队伍建设，更好造福民众，期待与中方在医护人员培养、医疗技术提升等方面继续深化交流合作。安东尼还特别感谢所有中国援圭医疗队员为守护圭民众健康福祉所做出的无私贡献。

此次培训为期半年，圭方24名医师将在中国第17期援圭医疗队员和常州市第一人民医院专家的指导下，通过线上与线下相结合、理论与实践相结合的方式，系统学习病理、麻醉、骨科、妇产、肾病等医学专业的诊疗技术，提升实际操作能力，助力圭紧缺医学专业人才队伍建设。

(责编：崔译戈、杨牧)