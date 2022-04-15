新华社坎帕拉4月14日电 综述：疫情趋缓下非洲感染潮风险犹存 疾控官员倡严防

新华社记者

世界卫生组织非洲区域办事处14日发布公报说，尽管非洲地区近期新冠疫情趋缓，但仍面临新一轮感染潮风险。此外，出现新冠疫苗过期问题的部分非洲国家致力于疫苗本土生产，非洲疾控中心负责人建议本地区各国继续采取严格的新冠防控措施。

疫情趋缓 新感染潮风险仍存

公报说，在截至4月10日的一周，非洲地区新增新冠确诊病例约1.8万例，新增死亡239例，比前一周分别下降29%和37%。非洲地区新增确诊病例数已连续16周下降，这是自疫情开始以来这一数据保持下降趋势持续时间最长的一次。

然而公报指出，随着南半球天气变冷，博茨瓦纳和南非科研人员日前检测到变异新冠病毒奥密克戎毒株的新亚型BA.4和BA.5，非洲地区仍面临发生新一轮感染潮的风险。随着疫情趋缓，一些非洲国家放松了防疫措施，对此世卫组织专家呼吁本地区各国进行风险评估，并做好应对未来疫情恶化的准备。

博茨瓦纳卫生和健康部11日表示，该国已有4人被确诊感染奥密克戎毒株的新亚型BA.4和BA.5。这4人均全程接种过新冠疫苗，只出现轻微症状。卫生部门正继续监测这4名感染者的情况，目前对BA.4和BA.5亚型毒株是否比原始奥密克戎毒株的致病性和传播力更强尚无结论。

世卫组织非洲区域主任玛奇迪索·穆蒂在公报中说，尽管新增新冠感染人数持续下降，非洲各国仍需保持警惕、保留监测措施、推进疫苗接种工作。她还表示，新冠病毒仍在传播，甚至可能出现更加致命的变异毒株。

疫苗过期问题显现 致力疫苗本土生产

世卫组织非洲区域办事处的数据显示，截至4月6日非洲只有约16%的人口完成新冠疫苗全程接种。与此同时，一些非洲国家面临新冠疫苗过期问题。

博茨瓦纳卫生与健康部长埃德温·迪科洛蒂日前敦促鼓励更多本国民众接种新冠疫苗。世卫组织2021年10月提出“全球各国和地区的新冠疫苗接种者占人口比例2021年年底应达40%”。迪科洛蒂说，尽管博茨瓦纳已成为实现这一目标的少数非洲国家之一，但近期新冠疫苗接种速度已放缓。博卫生部官员还指出，继不久前该国存有的2.9万剂阿斯利康疫苗过期后，目前又有40万剂莫德纳疫苗过期，6月还将有部分辉瑞疫苗过期。

肯尼亚卫生部上月末表示，将销毁84万剂于2月底过期的阿斯利康疫苗。这些疫苗是肯尼亚今年1月收到的220万剂新冠疫苗捐赠的一部分。肯卫生部长卡圭称，当前肯尼亚居民逐渐对疫情放松警惕，加之当地人更倾向于接种其他疫苗，最终导致这批疫苗过期。

非洲疾控中心主任约翰·肯格松14日表示，疫苗的本土化生产是保障区域健康安全不可或缺的途径。3月23日，肯尼亚与美国莫德纳公司签署合作协议，将在肯建立该国首个mRNA（信使核糖核酸）新冠疫苗生产厂。3月30日，博茨瓦纳宣布启动建设一家新冠疫苗制造厂，与海外企业合作生产新冠疫苗Pula Corbevax。该疫苗是一款专利豁免产品且被证明安全有效，被认为可帮助中低收入国家抗击新冠大流行。

建议继续采取严防措施

据非洲疾控中心14日公布的数据，非洲累计新冠确诊病例超过1100万例，累计死亡超过25万例。肯格松14日说，尽管目前新增新冠确诊病例数有所减少，但仍建议非洲各国继续采取严格的新冠防控措施。肯格松表示，根据非洲疾控中心的数据分析，非洲地区的新冠病毒低传播季一般持续两三个月，之后疫情可能会反弹。

刚果（布）政府日前宣布，将从4月23日起延长国家公共卫生紧急状态90天，并宣布禁止出入境检测点用唾液进行快速抗原检测，重新要求入境时须出示72小时内核酸检测阴性证明。

卢旺达政府要求民众继续遵守防疫规定，经常接受新冠检测。目前该国的防疫措施包括正确戴口罩，经常手部消毒，进入人群聚集场所须持有疫苗全程接种证明等。

津巴布韦卫生部官员13日表示，该国将启用添加了二维码的新版新冠疫苗防伪接种证书，供民众在旅行时或其他需要验证的场所使用。

南非国民议会卫生委员会主席、医学专家肯尼思·雅各布斯14日说，南非即将进入冬季，鉴于其他刚经历冬季的国家曾出现新冠病例增多等情况，南非拟出台卫生法规，帮助本国应对可能出现的新一波新冠疫情。

纳米比亚总统根哥布13日发表全国电视讲话时表示，该国所有防控新冠的公共卫生措施将延长实施到5月15日，他呼吁民众在南半球冬季来临前尽快接种疫苗。（执笔记者：张改萍；参与记者：吉莉、腾军伟、史彧、陈诚、罗毓、荆晶、吕天然、许正、汪平、黎华玲、张玉亮）

(责编：崔译戈、杨牧)