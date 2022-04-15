新华社北京4月15日电 题：如此美国，何谈信誉？

新华社记者温馨

“我们撒谎、我们欺骗、我们偷窃……这才是美国不断探索进取的荣耀。”中情局局长出身的美国前国务卿蓬佩奥的这句“名言”，用来概括美国政客的言而无信、出尔反尔，再合适不过。

曾几何时，“山姆大叔”被视为美国诚实可靠的品性形象，美利坚模式也被不少国家奉为圭臬。但近些年来，人们越来越发现，在美国漂亮的“皇帝新衣”之下，竟藏着那么多撒谎、欺骗、抹黑、胁迫和对抗。美国，这个系统培养出大批谎言制造者、传播者的国家，正一步步沦为“谎言帝国”。正如《纽约时报》所言，“美国已经失去信誉”。

从将一管白色粉末当作伊拉克拥有大规模杀伤性武器的证据，到资助“白头盔”组织捏造叙利亚拥有化武的证据；从收买媒体人操纵舆论、资助非政府组织炮制“黑证”污蔑他国，到滥用话语霸权干涉别国内政、满世界提供“黑金”煽动政变……在“美式荣耀”的“激励”下，“山姆大叔”一言不合就设陷阱、带节奏、搞恫吓、举大棒，自以为可以蒙骗世界、为所欲为，殊不知早已失信于国际社会。2020年，由《美国新闻与世界报道》、BAV咨询公司和宾夕法尼亚大学沃顿商学院共同进行的“最佳国家”评比显示，世界对美国的信任度自2016年下降了50%，降幅居世界首位。

美国的信用透支不仅源于其“谎言外交”的败露，还源于充斥其国内的谎言和欺骗。在这个被党争撕裂的国家，政敌间相互欺诈打压，为捞取政治利益浑水摸鱼蒙蔽普通民众、牺牲民众的利益已是家常便饭。从口惠而实不至的选举承诺，到“棱镜门”大规模监听，再到充斥偏见、虚假信息和政治斗争的媒体报道……美国民众的失望和不满不断累积，对政府的信任不断丧失。全球知名公关咨询公司爱德曼发布的2022年全球信任度调查报告显示，美国民众对政府的信任度仅为39%，接近1958年以来历史低点。

美国政客失信的根源在于其对公理的轻慢、对信义的漠视，企图通过混淆视听达到短期的、不可告人的政治目的。人无信不立，国无信必孤。美国总统林肯说过，“你可能在某个时刻欺骗所有人，也可能在所有时刻欺骗某些人，但不可能在所有时刻欺骗所有人。”若美国继续自欺欺人、掩耳盗铃，最终只会将自己变成孤家寡人，被国际社会、被历史抛弃。

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