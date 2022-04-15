新华社荷兰阿尔梅勒4月14日电通讯：“中国竹园”亮相荷兰阿尔梅勒世园会

新华社记者王湘江 李晓鹏

2022年荷兰阿尔梅勒世界园艺博览会14日在此间开幕。“中国竹园”凭借其融合中国传统文化和现代工艺于一体的独特风格，在本届世园会30多个国家展馆中备受瞩目。

“中国竹园”占地4200平方米，是本届世园会面积最大的国家展馆。围绕“发展绿色城市”的世园会主题，“中国竹园”运用中国新型竹制工程材料和工艺，营造一座“花竹相生，美美与共”的中国江南园林，向世界展示了一幅融中国传统文化与现代工艺于一体的美丽画卷。

竹园主入口形似竹简，设计灵感来自竹简这一中国古代书籍形式。今年恰逢中荷建交50周年，竹园入口两侧种植了红黄两色的荷兰国花郁金香，寓意中荷友谊天长地久。

步入竹园，眼前一片豁然开朗。右侧一座拱形竹桥，环抱形如满月的一汪池水；一条蜿蜒小径，连接园内九块小型花田，其中种植着牡丹、桂花、菊花和木芙蓉等120余种药食同源的中国花卉；穿过花岛，眼前是小桥流水的江南美景，一池碧水上坐落着极具东方特色的竹木结构主展厅。

竹园里，游客络绎不绝，本届世园会荷兰政府专员、荷兰前副首相安妮玛丽·约里茨马便是其中之一。她对新华社记者说，竹园对竹子这种传统材料的呈现方式让人耳目一新，“我尤其喜欢入口处的设计，太美了”。她还说，竹桥和主展厅的设计颇具现代韵味，相信年轻人也会非常喜欢。

约里茨马表示，这座“美丽、静谧的中国花园”展示出中国为响应本届世园会“发展绿色城市”这一主题所做的巨大努力。她认为，荷中两国应在良好经贸关系基础之上，进一步加强双边友好合作关系。

“中国竹园”现场建设总负责人鞠鹏杰对记者说，花与竹，在中国人心目中的位置不可替代。设计“中国竹园”是希望通过对花与竹的有机融合与呈现，表达中华民族对美好幸福的追求、对绿色生态理念的传播、对建设绿色美好城市的积极探索。

展期内，竹园内将举办中国国家馆日和部分省市主题日活动，并举行中国特色竹工艺品展、中国非物质文化遗产展、中国书画展等活动，传播中国传统文化。

2022年荷兰阿尔梅勒世园会将一直持续到10月9日，组织方希望能吸引大约200万人前来参观。

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