新华社北京4月15日电 题：“假装”疫情结束是自欺欺人——英国抗疫教训深刻

新华社记者

近日，英国疫情持续恶化，累计确诊病例不断攀升，公共卫生和社会发展承压，但政府面对疫情却越发消极。这种不尊重科学的“鸵鸟式”抗疫，受到不少科学家强烈反对。事实证明，在“终结新冠大流行”与“假装疫情已结束”两者之间，存在天壤之别。要实现前者，首先要尊重科学、避免后者。

今年2月末，英国政府宣布实施“与新冠共存”计划，在法律意义上解除所有新冠限制措施，停止对大多数公众的免费检测服务，检测实验室陆续关闭……英国国民保健制度联合会首席执行官马修·泰勒说，“唐宁街10号似乎放弃了抗击新冠的所有兴趣”，仿佛“挥动魔法棒，假装新冠威胁已消失”。

英国政府消极抗疫的后果是，英国疫情自3月以来持续恶化。官方数据显示，该国累计确诊病例已超2167万例。截至4月2日，英国连续两周单周新增新冠病例近500万例，持续处于有记录以来的最高水平。蔓延的疫情令英国公共卫生和社会发展明显受到影响。研究显示，在英国，五分之一新冠住院患者在5个月后仍不能工作；由于长期健康状况不佳而没有工作或在寻找工作的人增加了20万人；四分之一的英国公司表示，新冠疫情是导致企业员工短缺的一大主要原因……

在科学界主流观点看来，所谓“与新冠共存”本质上是“通过感染病毒与病毒共存”，根本就是与科学背道而驰。英国知名传染病免疫学家丹尼·奥尔特曼日前一针见血地指出，这是“政客与科学家在抗击新冠的战斗中分道扬镳”。多位科学家认为，“与新冠共存”的口号“违背公共卫生共识”，“与现代医学格格不入”。很多科学界人士敦促，应“回归更务实、以数据为主导的”抗疫政策。

新冠疫情是人类与疾病斗争史上的罕见严重疫情，科学界对于新冠病毒的危害至今还在深入研究。正因如此，很多科学家大声疾呼，绝不能假装新冠病毒已经消失，“躺平”抗疫将导致人们反复被新冠病毒感染，让儿童、老人和其他易受感染人群面临更大威胁，随之而来会导致医疗资源被挤兑、死亡病例急剧增加，社会秩序被破坏，同时也会给病毒变异创造更多空间，加速其继续进化且未必趋向温和。英国一位长期战斗在抗疫一线的医生戴维·斯特雷恩指出，“与新冠共存”会“把你或你爱的人置于危险之中”。

英国抗疫教训深刻。它告诉人们，当疫情仍在蔓延时，“躺平”抗疫无异于授予病毒不受任何限制传播的“权柄”。所谓“与新冠共存”，就如同取消交通法规，看似让人随心所欲地驾驶车辆，但实际上却对其他人造成危险，是对其他人自由的践踏。假装疫情结束，是对科学的漠视，对抗疫艰巨性的轻视，对公众生命权和健康权的极端不负责任。

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