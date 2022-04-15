4月12日，中国驻菲律宾大使黄溪连接受CNN Philippines电视台专访，深入解读习近平主席同杜特尔特总统日前的成功通话，畅谈加强中菲友好、促进务实合作以及妥善处理分歧，开创中菲关系更加广阔的未来。

黄大使表示，4月8日，中菲两国元首进行了亲切、热情和建设性的通话，不仅总结了中菲各领域合作在过去六年所取得的成就，对两国关系的未来走向也具有指导意义。习近平主席和杜特尔特总统在过去六年里多次会晤，即使在新冠肺炎疫情期间，他们也通过不同的方式进行互动。六年来，两国元首对中菲关系发展提供了强有力的战略引领。双方一致认为，两国在提升双边关系为全面战略合作关系、深化务实合作、妥善处理分歧、在一系列国际地区问题上沟通合作等方面取得了重大成就，给两国人民带来了巨大利益。习近平主席强调，中方对菲政策保持连续性、稳定性，愿同菲方一道，推动中菲关系持续向好发展，不断迈上新台阶。

关于南海分歧，黄大使表示，我小时候住在村里，了解邻里之间如何相处，他们有分歧是正常的，但也会妥善处理分歧，和睦相处。在这个方面，我们亚洲国家拥有这种共同的文化传统和哲学理念。正如中菲作为邻国存在分歧也很正常，重要的是我们要把分歧放在双边关系的适当位置，不让其影响甚至绑架两国关系全局。要通过友好协商寻求和平解决，不让分歧阻碍双边关系发展。中菲两国有上千年友好交往的历史，南海争议只是两国关系中很小的一部分。作为邻国，我们需要相互尊重、相互包容、和平共处，以建设性的态度寻求解决分歧的办法，在发展中实现互利共赢。

在双边层面，我们应该利用中菲南海问题双边磋商机制来寻求解决方案，同时妥善处理分歧，避免炒作甚至失控。我曾负责“南海行为准则”（COC）联合工作组磋商，与来自菲律宾和其他9个东盟成员国的同行密切合作。在谈判中我感受到，中国和东盟国家都有强烈的政治意愿要制定和落实好COC，相信这将有助于维护本地区和平与稳定。我们一直在共同努力以实现这一目标，目前已经取得了进展，但我们还有很多工作要做。在这个过程中，地区国家应本着相互尊重、相互合作的精神共同努力，我们也希望域外国家切实尊重中国和东盟国家维护南海和平稳定的努力。

关于中菲合作里程碑，黄大使表示，我在菲任职期间见证了许多重要进展。我高兴地看到，共建“一带一路”倡议同“大建特建”规划对接，中国政府援菲埃斯特热拉-潘塔里恩大桥（E-P桥）和比诺多-因特拉穆罗斯（B-I）桥相继竣工通车，两国政府间合作项目已完成了16个，十余个项目正在推进中，希望未来有更多的好消息传来。六年来，中国对菲投资总额较前一个六年翻了两番，双边贸易额翻了一番，中国稳居菲第一大贸易伙伴、第一大进口来源地，并跃升为菲第二大出口目的地。面对疫情挑战，中菲两国守望相助、同舟共济。在中国疫情最艰难的时刻，菲律宾政府和社会各界向中方提供了宝贵的支持和援助，中方对此倍加珍惜，铭记在心。菲疫情暴发后，中方对菲处境感同身受，向菲提供了疫苗、检测试剂盒、个人防护装备等力所能及的支持和帮助。抗疫合作已成为中菲两国关系中新的里程碑，体现了中菲秉持的“团结互助”（Bayanihan）精神。此外，每逢菲律宾遇到自然灾害，中国总是及时提供援助。

关于对未来中菲关系及各领域合作有何期待，黄大使表示，1992年我首次访问菲律宾，此后一路见证了这个国家的发展。我感到，现在菲律宾正面临经济增长和发展腾飞的重要机会。六年来，菲方通过“大建特建”规划取得了重大成就。我们希望菲方能够继续保持这样的发展势头，为人民带来更美好的生活。菲即将迎来六年一度的全国大选，无论谁当选总统，希望菲新政府能延续对华友好合作政策。中方也愿同菲下一届政府展开合作，继续走好友好合作、互利共赢的交往之路。中方愿继续同菲方加强合作，共同战胜疫情，共同实现经济恢复与发展。中方也愿积极同菲方开展合作，应对气候变化这一共同挑战。

中国和菲律宾都是本地区的重要国家。当前国际局势发展再次表明，地区安全不能靠强化军事同盟来实现。中方愿同菲方和地区国家一道，坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，把地区安全主导权牢牢掌握在自己手中，共同维护本地区来之不易的和平稳定局面，推动构建人类命运共同体。

CNN Philippines记者问，根据我的观察，您也是社交媒体上最活跃的外国驻菲大使之一，您的个人脸书账号上发布了许多关于两国合作的故事，这是您与菲律宾人民接触并赢得他们对中菲合作伙伴关系更多信任的方式吗？黄大使表示，当我于2019年底抵菲履新时，我非常高兴能与很多随和乐观、友好热情的菲律宾朋友互动。新冠肺炎疫情发生后，很多面对面互动受到限制，因此我开设了脸书账号，与大家实现在社交媒体上的互动，希望接触各行各业的菲律宾人民，与他们分享中国和中菲关系正在发生的事情以及我的感受。我也通过阅读评论努力收集菲律宾人民的感受，以及他们对中国和中菲关系的看法和建议，这也是外交官工作的一部分。我重视所有评论以及菲律宾人民与我分享的所有友好情感，这种出于友善目的、有助于促进理解的互动方式将继续下去，我相信会有助于启发我们如何共同努力，促进共同利益并化解分歧。

黄大使最后表示，作为中国驻菲大使，我将继续尽己所能，与菲各界朋友携手努力，落实好两国元首共识，坚持睦邻友好合作、坚持妥善处理分歧、坚持携手共同发展，为两国人民带来越来越多的红利。

(来源：中国驻菲律宾使馆微信公众号)

(责编：贾文婷、徐祥丽)