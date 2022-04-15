2022年4月5日，中国政府援菲比诺多-因特拉穆罗斯（B-I）桥举行竣工通车仪式，菲律宾总统杜特尔特和中国驻菲大使黄溪连共同参加仪式并讲话。菲文官长梅地亚尔蒂、公造部代理部长梅尔卡多、马尼拉市长莫雷诺等多名菲政府高层及双方各界代表百余人出席。

杜特尔特总统表示，B-I桥是“大建特建”计划旗舰项目之一，也是2016年以来中国政府无偿援助菲律宾的首批两座桥梁项目之一。去年E-P桥竣工通车的场景还历历在目，今天我们又迎来了B-I桥竣工通车。这份成绩要感谢提供无偿援助的中国政府，感谢为项目建设辛勤付出的人士。桥梁的建成进一步彰显了两国务实合作成果，巩固了两国友好关系。未来，将有更多“大建特建”项目相继完工，为当地民众提供更加便捷舒适的生活，为后疫情时代菲经济复苏增添助力。

黄大使向所有为B-I桥项目建设贡献力量的各界人士致以崇高敬意和衷心感谢，表示该桥是杜特尔特总统执政以来完成的第16个中菲政府间合作项目。B-I桥的建成通车标志着“一带一路”倡议和“大建特建”计划对接取得新的重大进展，不仅将有力促进当地互联互通，推动菲经济和民生恢复，而且有利于增进民心相通，加深两国人民之间的信任与友谊。未来一段时间，将会有更多的中菲合作项目不断落地，转化为更多的惠民成果。

黄大使表示，过去六年来，在两国领导人的战略引领下，中菲务实合作亮点频现、屡创新高。中国稳居菲第一大贸易伙伴，并跃升为菲第二大出口市场。菲新鲜椰子、冷冻水果等热带水果和农产品相继打开中国市场大门，走上中国人的餐桌。中国对菲投资蓬勃发展，稳居菲第二大外资来源国。电信三牌项目全国累计激活用户670万，阿里云已在菲完成数据中心建设，越来越多的中国高端制造业企业来菲投资，涉及农产品、机电等不同领域。面向未来，中菲经贸关系前景将更加广阔。

黄大使表示，当前国际局势动荡多变，乌克兰危机溢出效应波及全球。这提醒我们，世界是不可分割的命运共同体，我们应该更加珍惜地区和平稳定，更加珍惜来之不易的中菲关系发展势头。中菲是一衣带水的邻居、风雨同舟的伙伴。B-I桥的建成通车再次展示了中菲合作的硕硕果实，彰显了中菲关系的光明未来。中方愿与菲方一道，凝聚共识，聚焦发展，不断深化务实合作，为两国人民带来更多福祉。

梅尔卡多代理部长对中国政府援建B-I桥以及双方团队和实施企业的辛苦付出致以诚挚感谢。他表示，双方努力克服新冠疫情等不利影响，在确保人员健康安全的同时积极复工复产，始终以高标准、高质量推进项目建设，最终实现项目竣工通车，这份成果得来实属不易。B-I桥在改善民生、创造就业、拉动经济、保护环境等方面都发挥了积极作用。相信随着更多菲中合作项目陆续完工，菲互联互通水平将进一步提高，经济复苏和民生发展也将获得更加坚实的基础。

马尼拉市长莫雷诺表示，作为杜特尔特总统“大建特建”计划与中国政府经济和技术援助的一项重大成果，B-I桥将解决马尼拉市十分突出的交通拥堵问题，同时促进中国城和王城这两个历史悠久且繁华地区的贸易和商业流动。我代表马尼拉市及全市人民对此表示由衷感谢。B-I桥象征着东西方以及人民和文化的交融，也代表着向包容性和可持续发展的目标前进。

黄大使还在现场接受了多家媒体采访。关于该桥造型设计背后的特殊寓意，黄大使表示，B-I桥采用两片拱肋斜靠的设计，灵感来源于叶子和流水波浪的造型，寓意中菲两国手牵手、肩并肩，是一衣带水的好邻居，风雨同舟的好伙伴。桥梁的独特造型对施工技术提出了高要求。桥两侧各设中菲友谊园南、北观景平台，为两岸百姓观赏美景、休闲娱乐提供了新去处，欢迎大家前去打卡。

关于B-I桥作为“大建特建”计划旗舰项目之一，在疫情时代对菲经济民生恢复能发挥的积极作用，黄大使表示，一是改善民生。B-I桥本身就是一个民生工程，将为民众出行带来极大便利。二是创造就业。施工高峰期创造就业岗位300多个，为当地员工累计提供技术转移培训2000多人次。三是拉动经济。该项目建设大量材料、设备均在当地采购，创造直接GDP约24.7亿比索。四是保护环境。中国实施企业坚持绿色丝绸之路建设理念，投入专项环保资金，编制节能减排方案，建造了一座绿色环保的桥。五是带动旅游。B-I桥连接历史悠久的马尼拉市中国城和王城，位于热门的旅游区域，建成后将进一步便利游客通行，带动当地旅游业发展。

黄大使还应询介绍了中菲政府间合作项目及两国经贸合作进展。

B-I桥横跨马尼拉市帕西格河两岸，连接中国城和王城，双向四车道，主线桥梁长度约586米，路线全长约678米。项目通车后日均车流量将达到3万辆，大幅改善帕西格河两岸交通，让民众出行更加顺畅。

仪式现场，中国驻菲使馆举办了中菲合作成果图片展。

(来源：中国驻菲律宾使馆微信公众号)

(责编：贾文婷、徐祥丽)