新华社北京4月15日电 综合新华社驻外记者报道：面对全球严峻复杂的新冠疫情，多国政界、卫生界、学界人士积极评价中国抗疫政策，认为中国政府始终将人民的生命安全和身体健康置于首位，坚持“动态清零”总方针，及时从严防控为人民健康安全提供了坚实保障。

埃塞俄比亚卫生部国家新冠疫情应对工作组负责人梅布拉图·马塞博说，中国人民团结一致，医务人员恪尽职守，医疗设备精良，中国有效应对疫情反弹。中国的“动态清零”总方针是现阶段理想的疫情应对方式。

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔说，在疫情面前，人民的安全和福祉应该是任何政府的首要任务。中国坚持“动态清零”展现实际成效，与世界其他重要经济体相比，中国经济增长更为有力，为全球经济复苏带来益处。

美国巴德学院高级研究员彭润年说，新冠病毒会如何变异，仍存在不确定性。中国有效遏制疫情、开发疫苗、寻找治疗方法并促进经济活动。中国以外的任何人都没资格对中国实施的防疫政策指手画脚。中国有效管控疫情，对全球经济而言是一件幸事。

古巴共产党中央委员会国际部副部长阿苏阿卡表示，新冠疫情发生以来，中国政府始终坚持人民至上、生命至上，相信中国有能力控制住近期疫情。

委内瑞拉前卫生部长埃里克·罗德里格斯说，在应对新冠疫情方面，中国政府始终将人民的生命安全放在第一位，这是至关重要、正确的政策。各国都不应放松正在采取的防控措施。中国抗疫政策具有连贯性，少数西方势力有意贬低目前在中国实施的防控措施，这是将疫情政治化。

克罗地亚斯普利特临床医院中心传染病诊所主任伊沃·伊维奇认为，中国的“动态清零”总方针被证明是有效的，只有采取严格措施才能控制住疫情。如果中国在应对疫情这一问题上效仿一些西方国家，疫情在中国传播的后果会非常严重。

卢旺达媒体人杰拉尔德·姆班达日前在新闻网站“非中评论”上刊文指出，中国坚持严格防控举措不动摇，避免了高死亡率和高感染率等后果。中国把人民的生命安全放在首位，这与一些西方国家将经济利益置于人民生命安全之上不同。中国坚持“动态清零”，两年多来的防控实践和事实也证明，这是及时控制疫情的最佳选择。

在上海生活和工作多年的美国人彼得·乔利克说，中国政府一直把公众健康和福祉放在优先位置。两年多来，中国采取妥善措施防控疫情并取得成效。中国人民团结一致应对疫情给他留下深刻印象。他表示，成千上万的医务工作者、志愿者等群体在疫情期间的辛勤付出令人感动。（参与记者：朱婉君、徐烨、王瑛、汪平、李学军、刘亚南、张墨成、白林、吉莉、孙丁、胡友松）

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