新华社莫斯科4月15日电 俄罗斯国防部14日说，俄黑海舰队“莫斯科”号导弹巡洋舰已沉没。

俄媒体援引俄国防部的话报道，因船体在此前弹药爆炸引起的火灾中受损，“莫斯科”号导弹巡洋舰在被拖曳至目的地港口过程中，失去稳定性并在风浪中沉没。

报道说，船员已被疏散至附近黑海舰队的其他舰船上。

俄罗斯国防部当天早些时候证实，“莫斯科”号导弹巡洋舰起火并导致舰上弹药爆炸，该舰严重受损。船员已被疏散，起火原因正在调查中。

这是2015年12月17日在叙利亚拉塔基亚省塔尔图斯港附近拍摄的“莫斯科号”导弹巡洋舰。新华社记者张继业摄

乌克兰总统办公室顾问阿列斯托维奇13日在电视直播节目中发布了“莫斯科”号巡洋舰起火的消息。乌克兰敖德萨州州长马尔琴科13日在社交媒体发文称，驻守蛇岛的乌边防部队当天用“海王星”巡航导弹重创了行驶在附近水域的俄黑海舰队旗舰“莫斯科”号巡洋舰。

“海王星”是乌克兰在苏联“天王星”舰对舰导弹基础上研发的地对舰亚音速导弹，战斗部重150公斤，射程280公里，最低掠海飞行高度约3米，具备一定突防能力。所用发射车具有较好的机动性能。

“莫斯科”号是苏联海军“光荣”级导弹巡洋舰首舰，排水量1.25万吨，1976年在乌克兰尼古拉耶夫造船厂开工建造，1983年服役，命名为“光荣”号，2000年更名“莫斯科”号。

“莫斯科”号巡洋舰有舰员510人，配备16枚“玄武岩”反舰导弹以及防空和反潜武器，曾参加俄罗斯在叙利亚军事行动，为俄军机场提供保护。

塔斯社去年4月援引一名俄退役海军上将的话报道，“莫斯科”号是“黑海最具威力的战舰”。一些军事分析人士指出，作为一艘服役近40年的老舰，“莫斯科”号的空基预警能力和末端防御能力较弱。

这是2015年12月17日在叙利亚拉塔基亚省塔尔图斯港附近拍摄的“莫斯科号”导弹巡洋舰。新华社记者张继业摄

另据卫星通讯社12日援引一名消息人士的话报道，北约派出一个秘密监视小组，在黑海港口城市敖德萨的郊区建立“秘密基地”，追踪俄方舰船，其设备可在黑海海域测定方圆200公里内任何船只的精确位置。

这名消息人士说，北约秘密监视小组的任务是“阻止俄罗斯海军陆战队在敖德萨州登陆，根据俄罗斯军舰位置发布指定目标，以引导乌克兰‘海王星’反舰导弹发射”。

暂不清楚击中“莫斯科”号巡洋舰的“海王星”导弹是否得到北约引导。（记者：胡晓光、陈嫱、耿鹏宇、李奥、李东旭、李铭、胡若愚；剪辑：沈浩洋；编辑：王丰丰、唐志强）

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