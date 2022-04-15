新华社联合国4月14日电 中国常驻联合国副代表戴兵14日在安理会也门问题公开会上发言，呼吁各方保持当前停火局面，全力争取延长停火。

戴兵说，也门在经历七年战争后，迎来难得的曙光。过去一个月，也门局势取得重要进展。冲突方自4月2日起开始为期两个月的休战，这是也门人民七年来第一次在没有战火的情况下进入斋月。和平稳定是也门人民的共同期待，战火再起不符合任何一方利益。当前的停火局面得之不易，也非常脆弱，各方应倍加珍惜。中方呼吁各方尽最大努力保持当前停火局面，全力争取继续延长停火势头。

戴兵说，也门问题归根结底要通过“也门人主导、也门人所有”的政治进程来解决。中方希望也门各方抓住当前难得机遇，在联合国也门问题特使格伦德贝里斡旋下，坚持相向而行，设置合理预期，争取谈起来、谈下去。有影响力的地区国家要继续为此发挥积极和建设性作用。

他说，也门依然是全球人道主义危机最严重的国家之一。也门90%的食物和几乎所有燃料依赖进口。全球粮食和能源价格上涨加剧也门人民的困境。停火以来，物资已经开始进入荷台达港口。停火协议允许每周两班商业航班从萨那机场起降，希望各方共同努力予以落实。这将有助于缓解也门人道主义局势。充足的资金对于维持联合国在也门的人道主义项目至关重要。中方赞赏沙特、阿联酋向也门提供经济支持，欢迎国际社会继续为也门提供资金和物资援助。

戴兵说，联合国解决萨菲尔号油轮问题行动方案得到胡塞组织支持。这是一次积极进展。不论从经济、人道主义、安全还是环境角度，都必须尽快消除萨菲尔号油轮潜在风险。希望有关各方积极配合联合国落实行动方案，避免发生灾难。

(责编：贾文婷、徐祥丽)