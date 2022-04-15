13日，美国密歇根州大急流城警方召开新闻发布会，公布了该市一名非裔男子帕特里克·利奥雅本月4日遭警方枪击致死的视频记录。该案件在当地引发民众抗议。

非裔居民被当街“处决” 涉事警察尚未被指控

警方公布的视频显示，一名警察当天以交通检查为由截停了利奥雅的车辆，利奥雅下车后，警察要求他出示相关证件。利奥雅试图逃走，警察立即追赶并将其扑倒在地。两人扭打过程中，跪压在利奥雅身上的警察掏出执法的电击枪，近距离朝利奥雅的头部开枪。

大急流城警察局长在13日的新闻发布会上称，涉事警察目前正在带薪休假，密歇根州警方正在对该事件进行全面调查，并决定是否对涉事警察发起指控。但警方没有公布这名警察的具体身份。

受害者代理律师要求起诉涉事警察

被害者利奥雅的代理律师当天通过社交媒体表示，警察过度执法致人死亡，应该对该警察进行停职，逮捕和起诉。据美国媒体报道，受害者利奥雅26岁，有两个孩子。

民众抗议警察针对非裔的暴力执法

视频公布后，近百名抗议者聚集在警察局外，高举“黑人的命也是命”“没有正义，就没有和平”等标语，抗议白人警察针对非裔美国人的暴力执法行为。（来源：央视新闻客户端）

(责编：贾文婷、徐祥丽)