【鸣镝】

俄乌冲突爆发以来，美西方对俄发起多轮涉及政治、金融、贸易、科技、文化等多领域、全方位、高强度、频次繁杂的无差别制裁，可谓史无前例。其间，美国一边递刀子，一边挣票子，不惜损害世界各国多方利益，危及多国百姓民生，而美国利益集团却坐收渔翁之利。

美国不顾乌克兰死活，不断拱火浇油，唯恐冲突停摆，采取了一石多鸟的组合拳：对俄罗斯实施无底线、无操守、无节制、无契约精神的无差别制裁，让美国油气取代俄罗斯油气占领欧洲市场，让欧洲收容乌克兰难民，从而进一步绑架欧洲，使冷战结束后的“弃子”北约终于有机会刷存在感，进而成为美国长臂管辖欧洲、遏制俄罗斯的“白手套”，配合美元加息把国际资本赶往美国，以缓解美国通胀和国家债务的持续攀升，同时也使美国军工复合体赚到盆满钵满。所有这些“组合拳”都表明，美国才是俄乌冲突背后的黑手，其目的只有一个，就是维持美国的世界霸权，为霸权主义、帝国主义续命。美国这种唯利是图的无差别制裁，扰乱了全球能源、粮食、金融秩序，是逆全球化的极端表现，得利方只有美国，而受损方却是世界各国和民众。

可以断言：美西方对俄发起的无差别制裁是逆全球化的损招、阴招、毒招。其损，在损害美国以外全球各方利益；其阴，在利用全球化主导权破坏全球化、逆转全球化，维持霸权；其毒，在妄图通过北约五次东扩，持续拱火俄乌冲突，把俄罗斯逼入绝境。

对全球化主导权的不正当使用造成逆全球化

当今世界，全球化是不可逆转的大势。全球化与工业化、城市化齐头并进，推进了供应链、产业链、价值链和创新链的全球布局，推进了全球城市、国家城市、一般城镇等世界城市网络的形成，推进了信息化、网络化、智能化先进制造业和高端服务业构成的新型世界经济体系的繁荣，给世界各国和人民带来了全球化红利；展望未来，全球化潮流仍然呈现出不可阻挡之势。

顺应全球化，创造和分享全球化红利，是符合全球化发展潮流的正义、正确、正当的做法。这一做法秉持人类命运共同体理念，着力构建新型全球治理体系，推进全球化良性发展，让世界各国和人民共创共享全球化红利。

遗憾的是，当今世界居于全球化主导地位的国家，一直怀揣本国优先理念。美国不是从世界各国和人民共创和分享全球化红利这一关乎全世界利益的角度出发，而是从实现本国利益最大化出发，不惜采用阻碍全球化的手段。其最常用的是制裁，最极端的是无差别制裁，以损害全球化的方式，在阻碍最大化创造全球化红利的同时，把世界各国共创的全球化红利尽收囊中，最终损害世界各国对全球化红利的分享。

巧取豪夺的“吸血鬼”做法将阻碍全球化

全球化的本质是社会分工的全球化，也就是社会分工跨越国界线，在不同国家布局供应端、产业端、价值端和创新端，再把这些“端”连接起来，构成“链”，从而形成全球性供应链、产业链、价值链和创新链。“链”畅通运行的前提是，构建连接世界各地的通道（货物、货币、信息、技术、人员等流动通道），实现互通互联，进而形成“网络”。

全球化的载体是初级产品和商品、货币和金融、信息、科技、人员，旨在实现各国之间的全方位、无阻碍的交流、交换和优化配置，创造出远远高于世界各国国内红利总和的全球化红利。全球化的秩序使上述通道安全运行、畅通无阻。为此，国际社会一道建立了世界贸易组织、国际货币基金组织和世界银行等世界性组织及其运行机制，构成了全球治理体系。而所有这一切，都是为了参与全球化的世界各国共同创造和分享全球化红利这一目的。

在上述全球化自然历史过程中，存在着许多关键环节，譬如，端、链、通道、载体、体系。这些关键环节既能够保障也能阻止全球化的持续运行、顺畅流动、环环相扣、有条不紊，形成了一道道“闸门”“阀门”，可以开，也可以关。但什么时候开和关、开关多大，往往取决于全球化主导权由谁执掌，甚至还可能被其用作“逆全球化武器”，譬如，美元、油气、农产品、结算通道（如环球银行间金融通信协会SWIFT）等。

美国抱守本国优先的独裁、独霸、独享，无底线、无操守、无节制地在世界各地实施长臂管辖、无差别制裁，只能抑制全球化红利的创造，这是巧取豪夺、违背正义的“吸血鬼式”反全球化、逆全球化实践，是霸权主义、帝国主义的本质展现。

俄乌冲突爆发后，美西方对俄实施一系列“非常规”“史诗级”制裁，其范围与烈度远超以往，不仅给俄罗斯而且还给许多无关冲突的国家及其人民带来种种民生难题，阻断了全球化自然历史过程，破坏了正常的全球化秩序，使全球化红利急剧下降。

中国外交部发言人汪文斌日前揭示，有美国媒体把美国称作全球唯一“制裁超级大国”，这一评判一针见血。外交部原副部长何亚非指出：“俄乌冲突爆发后，美西方国家对俄罗斯实施广度和深度均史无前例的严厉制裁，俄罗斯也采取了反制措施。美西方与俄罗斯的制裁与反制裁，是大国博弈的双刃剑，对美俄关系、国际格局、世界经济金融、全球治理体系的影响难以估量。”

美国实施的无差别制裁，是逆全球化的损招、阴招、毒招，其根源是霸权主义作怪，其实质是帝国主义作祟。反对霸权主义，是维护当今世界和平发展、阻遏乃至杜绝全球化逆流、促进全球化良性发展的必要举措。

（作者：李正图，系上海社会科学院经济研究所研究员、博士生导师，中国政治经济学会副会长）

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