国际锐评评论员

对于美国来说，4月12日是令人痛心的一天。当天上午，纽约地铁布鲁克林站内，28岁孕妇、12岁孩子和20多名无辜乘客遭到突如其来的枪击。一时间，地铁站血迹遍地、哀鸣不止。

几乎同时，美国国务院发布所谓《2021年国别人权报告》，一如既往地对世界近200个国家人权状况指指点点。当然，也一如既往地对本国人权状况只字不提。

无视美国民众承受的枪击之痛，反而连篇累牍地“关心”别国民众人权——美国用这样极具讽刺意味的行径，示范了何为“伪人权”与“真霸权”。

华盛顿真正关心过本国人权吗？美国警方13日公布的26岁非裔居民帕特里克·利奥雅遭警察枪击致死的视频记录，再次给出了回答。被害者律师表示，“这是对一名手无寸铁的黑人使用的不必要的、过度的和致命的武力”。根据《华盛顿邮报》统计，今年已有250多人被美国执勤警察枪杀。

枪支暴力是美国的“不治之症”。今年以来，枪支暴力已在美国造成逾万人丧生。经历近日阿肯色州枪击事件的居民安珀·布朗说，“我只能狠狠地抓住孩子们，我无能为力！”美国人权治理的失败可见一斑。

置人权的维护和改善于不顾，美国年复一年炮制所谓国别人权报告，不过是在玩弄干涉别国内政、搞小圈子、维护霸权的老把戏。在华盛顿政客眼里，人权是政治、是工具，更是武器。

早在上世纪70年代，美国就正式提出“人权外交”，实质就是借口人权问题干涉别国内政。冷战时期，人权不仅成为美国外交政策的依托，也成为美国发动战争的武器。

近年来，从伊拉克、阿富汗、叙利亚战争，到发生在东欧和巴尔干地区的“颜色革命”，美国的“人权武器”四面开火，制造了大量人道主义灾难。布朗大学沃森国际和公共事务研究所去年一项研究显示，美国近20年所谓“反恐”战争夺去超过92.9万人的生命。英国作家汤姆·福迪指出，美国选择性地将“人权”武器化，败坏对手的声誉，目的是将自己发动战争酿成重大破坏性、悲剧性的行为进行美化。

在美国这份所谓国别人权报告中，对阿富汗的指责颇具讽刺意味。20年来，是谁用枪炮击碎了上千万阿富汗家庭，又是谁滥杀阿富汗平民、侵吞阿富汗人的救命钱？报告通篇未提，但人们都能看出：报告的发布者正是阿富汗人权悲剧的制造者。更为讽刺的是，乌克兰危机爆发后，美国这个始作俑者承诺接收10万难民。然而，在刚刚过去的3月份仅接纳了12名乌克兰难民。

美式人权的虚伪以及武器化，激起全球公愤。古巴外长罗德里格斯表示，为操纵和恐吓不服从华盛顿利益的国家，美国正在利用人权作为一种工具。《印度时报》13日称，鉴于美国存在的一系列国内问题及其用双重标准看待其他国家的人权状况，它的“故作姿态令人生厌”。

上世纪80年代，美国前国家安全顾问布热津斯基在书中声称，“通过强调人权，美国可以再一次使自己成为人类希望的使者、未来潮流之所在”。但事实截然相反，挥舞“人权武器”的美国，正在破灭人类的希望、阻遏未来的潮流，成为我们这个世界面临的真正威胁！（来源：央视新闻客户端）

(责编：贾文婷、徐祥丽)