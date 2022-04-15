【特别关注·俄乌局势学者谈】

自2月底俄乌冲突以来，已有465万乌克兰难民逃往境外，演变成二战后欧洲最大的难民危机。在各方压力下，这场冲突的始作俑者美国承诺最多接收10万名乌难民，但整个3月份通过难民安置计划仅安置了12名。这与美国持续通过武器输送、金融制裁、操纵舆论等手段对俄乌冲突拱火浇油，形成鲜明对比。说到底，美国口头上关心乌克兰人权，实际上还是妄图通过维持“可控混乱”来谋取霸权私利。

这是美国的一贯手段，世人并不陌生。近年来，美国高举“人权”旗帜，对国际事务说三道四，口口声声宣称要维护国际人权，甘当“人权卫士”。不过回顾美国对外政策和国内治理方面的所作所为，其对于人权的侵犯或损害比比皆是，更像是国际人权“伪道士”。

一是滥用武力导致一些国家民众生活困顿、颠沛流离。冷战结束以来，美国是对外军事干预行动最为频繁的国家。美国凭借自己的霸权优势，不断进行国际干预，黩武主义屡屡酿造人权灾难。美国前总统吉米·卡特曾在演讲中指出，美国在242年的建国历史中仅有16年没有打仗，堪称“世界历史上最好战的国家”。回顾21世纪的头20年，美国处在持续的战争当中，包括阿富汗战争、伊拉克战争、叙利亚战争及也门战争等。美国政府发动的战争大多是单边主义行动，未能获得联合国的授权，在一定程度上可视为非法军事行动。这些战争不仅造成了相关国家大量平民伤亡，更导致这些国家由于战乱而经济下滑、社会动荡，产生了数百万的难民，至于因为战乱引发经济困难，导致营养不良等基本人权难以保障的人数，更是不计其数。

美国在阿富汗的军事行动累计导致包括3万多平民在内的17.4万人死亡，受伤人数超过6万。持续的战争与动荡导致阿富汗近三分之一人口沦为难民，350万阿富汗人因冲突而流离失所。伊拉克战争造成超过20万平民死亡，约250万人沦为难民。叙利亚战争造成超过4万名平民死亡，660万人逃离家园。这一系列触目惊心的数据背后，美国负有不可推卸的责任。如今，在俄乌冲突问题上，美国虽然没有直接动用武力，但挑拨离间、火上浇油，导致俄乌冲突升级，进而引发大量难民，美国实在是难辞其咎。没有和平安宁，哪有人权保障，这个道理美国压根不想去听。美国自我标榜“人权卫士”，甚至以此作为军事干预的理由，因此造成的直接和间接的人权伤害可谓罄竹难书。

二是单边制裁凸显强权政治，祸及他国民众。美国不仅经常采取军事干预行动，还频繁使用单边制裁。美国利用自己的金融霸权、国际动员能力等优势，通过长臂管辖、联合盟国等多种方式，对许多国家进行单边制裁。委内瑞拉、伊朗、古巴等国就深受其害。在美洲地区，美国为了维护在自己后院“说一不二”的霸权地位，对与其政治制度不同或价值观念相异的国家大加挞伐。美国对委内瑞拉进行持续多年的制裁，导致该国经济衰退、政局动荡、普通民众的基本人权保障深受冲击。美国对古巴长达60余年的经济、商业和金融封锁，是对全体古巴人民人权的大规模、系统性公然侵犯。在中东地区，美国言而无信，单方面退出伊朗核协议，转而就对伊朗实施单边制裁。这不仅违背了国际承诺，还增添不少人权伤害。对于依赖能源产业的伊朗而言，美国对伊朗能源出口的制裁势必会影响伊朗的国计民生。如今，美国又对俄罗斯实施极为严厉的制裁，涉及金融制裁、贸易制裁、政治制裁等诸多方面，给俄罗斯国内民众的生活造成诸多不便和困难。毫无疑问，美国的单边制裁无助于国家间分歧的管控和国际冲突的解决，只会把痛苦传递给相关国家的民众，导致这些国家的基本人权保障下降。美国口口声声宣称要维护人权，殊不知美国这些强权政治极为明显的霸道做法，却是在对一些受其单边制裁的国家造成实实在在的损害。

三是不断推卸国际责任，破坏国际合作与全球治理。作为当今世界实力最为强大的国家，美国理应在维护国际和平、促进世界发展方面发挥大国作用，体现大国担当。然而，近年来，美国对外政策自私自利，甚至是损人利己，其典型代表就是“美国优先”，对国际制度是合则用之、不合则弃。美国曾退出《巴黎气候协定》、联合国人权理事会、《全球移民协议》、世界卫生组织，甚至频频对国际刑事法院发出威胁，干扰国际机构的正常运转。美国在国际抗疫合作中大搞疫情政治，多次胁迫世卫组织，干扰拖累全球抗疫合作。凡此种种，都显示了美国的国际责任意识下降，对国际合作的热情减少，对全球治理的破坏性增加，更是导致国际秩序的衰退。当前全球性事务不断增加，国际合作特别是大国协调至关重要，美国理应扛起国际合作的大旗，为世界和平与发展发挥应有的大国责任。不过事实却是，美国近年来屡次三番推卸国际责任，热衷大国博弈，成为现有国际秩序的修正主义国家，由此带来的系统性影响极为强烈，在保障国际社会的基本人权方面缺乏作为，甚至起到了负面作用。

四是缺乏同理心，残酷对待移民。美国虽然宣称要当“人权卫士”，不过对于怀揣“美国梦”而去美国的移民，美国却是十分粗暴，缺乏基本人道主义。为了限制外来移民，美国在其南部边境加强防范，边境执法人员的暴力执法日益增加，导致南部边境移民死亡大量增加。2021财年，美国南部边境有高达557名移民死亡，比上一财年增长一倍多，创下1998年有记录以来的历史最高值。美国对待外来移民极为野蛮，缺乏应有的人道主义态度。臭名昭著的骨肉分离政策并未终结，移民儿童面临超期羁押与虐待的事件依然发生。美国大量羁押移民的私营拘留设施条件恶劣。监管缺位导致拘留设施内部管理混乱，侵犯人权的现象屡屡发生，被羁押人员身心健康受到不同程度伤害。此外，不少移民还成为美国人口贩运和强迫劳动的受害者。总之，美国近年来对移民排斥越来越走向极端，移民政策摇摆不定、前后矛盾、罔顾人权，是导致边境危机和移民境遇悲惨的主因，也使得美国的“灯塔”形象破灭。

五是国内社会矛盾重重，人权劣迹斑斑。近年来，美国国内问题缠身，社会矛盾加剧，人权弊端凸显。其一是操弄疫情防控，付出惨痛代价。2021年美国新冠肺炎疫情更加严重，新冠肺炎确诊病例达3451万例，死亡病例达48万例，两项数据均居世界各国之首。美国拥有全世界最先进的医疗设备和技术，却成为全球新冠肺炎感染和死亡人数最多的国家，其关键原因在于美国政府将抗疫政治化，漠视民众生命权和健康权。其二是社会治安形势恶化，暴力犯罪居高不下。这显著体现在美国国内大规模枪击事件不断增加，控枪措施停滞不前，枪支暴力问题丛生；美国警察歧视性执法，滥杀无辜屡屡激发民愤；家庭暴力、青少年暴力明显增加，民众生活在缺乏安全的恐惧之中。美国社会治安环境堪忧，基本人权难有保障。其三是美国种族政治明显，对少数族裔的歧视加深。美国国内的种族主义根深蒂固，近年来白人至上主义越发明显，针对亚裔的仇恨犯罪频发高发，对穆斯林群体的歧视有增无减，土著居民遭受的种族迫害仍在继续，种族经济鸿沟不断扩大，种族不平等日益加剧。

世界各国发展处在不同阶段，各国之间的人权状况也存在差异。美国作为当今世界最为强大的国家，理应帮助其他发展落后的国家改善人权状况。这需要真心实意地帮助这些国家的经济发展，而不是充当教师爷颐指气使。然而，美国自以为掌握国际人权的话语权，以自己意识形态色彩极为浓厚的人权标准对其他国家指手画脚、说三道四。美国所诉诸的国际军事干预、单边主义制裁、推卸国际责任等，更是导致了大量的人权灾难。美国对此不做反省，反而继续掩耳盗铃、我行我素。在国内人权治理方面，美国问题颇多，自身影斜，何来垂范？美国应该把精力放在自我反省和自我改进才是。

总之，美国对外酿成的人权悲剧不计其数，对内人权治理劣迹斑斑，是“人权伪道士”，而不是“人权卫士”。

（作者：凌胜利，系外交学院国际关系研究所副所长）

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