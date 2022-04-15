新华社日内瓦4月14日电 综述：全球确诊病例超5亿 新冠仍属突发公共卫生事件

新华社记者刘曲

世界卫生组织最新数据显示，截至14日全球新冠确诊病例数累计超过5亿，死亡病例数逾619万。虽然全球新增确诊和死亡病例数近期持续下降，但世卫组织强调，新冠大流行仍是国际关注的突发公共卫生事件，并建议各国随时做好应对准备。

据世卫组织网站发布的数据，截至欧洲中部时间14日20时36分（北京时间15日2时36分），全球新冠确诊病例较前一日增加948865例，达到500186525例；死亡病例增加4175例，达到6190349例。

数据显示，美国仍是截至目前累计新冠确诊和死亡病例最多的国家，其确诊病例数超过7971万，死亡病例数超过97.9万，这两个数据的全球占比均为近16%。累计新冠确诊病例较多的国家还有印度、巴西、法国、德国、英国、俄罗斯、韩国、意大利、土耳其、西班牙、越南，这些国家各自累计确诊的新冠病例数都超过千万。

在世卫组织划分的全球6大区域中，欧洲地区和美洲地区累计新冠确诊和死亡病例数均排前两位，迄今其报告的确诊病例分别高达2亿多例和1.5亿多例，死亡196万多例和271万多例。这两个地区合计占全球累计新冠确诊和死亡病例的比例分别超过72%和75%。

据世卫组织本月12日发布的新冠疫情周报，全球新增新冠确诊和死亡病例数近期持续下降。但该组织13日表示，新冠大流行仍是“国际关注的突发公共卫生事件”，并建议各国随时做好准备，若再次出现因病例数激增而威胁到医疗系统资源，应快速加强公共卫生应对措施。

世卫组织新冠大流行突发事件委员会每3个月召开一次会议，就新冠疫情应对问题向世卫组织及其会员国发布新建议。该委员会在13日公布的会议结果中认为，新冠大流行继续构成“国际关注的突发公共卫生事件”，并建议如果因新冠疫情导致住院人数、重症监护人数及死亡人数增加，并影响到卫生系统的处置能力，各国应继续采取基于证据和风险的公共卫生和社会措施，如戴口罩、居家隔离、勤洗手和改善室内通风等，并随时准备根据病毒和人口免疫力的变化迅速强化相关措施。

世卫组织总干事谭德塞13日在记者会上提醒说：“一些国家仍出现了严重的病例激增，这给医院带来压力。由于新冠检测（数量）已经显著减少，我们监测（疫情）趋势的能力受到影响。”世卫组织呼吁所有国家对至少5%的新冠病毒样本进行测序，以跟踪病毒变异情况。他同时建议：“保护自己的最好方法是接种疫苗，并依建议注射加强针；继续戴好口罩，特别是在拥挤的室内空间；室内人员应常开门窗通风，保证通风良好。”

谭德塞说，世卫组织目前正密切关注一些奥密克戎亚型毒株，包括BA.2、BA.4和BA.5，以及BA.1和BA.2的重组毒株。世卫组织此前在一份声明中表示，博茨瓦纳和南非的科学家近期检测到了奥密克戎毒株的新亚型，已标记为BA.4和BA.5。但由于样本和测序数量有限，目前仍不清楚它们是否更具传播性或危险性。

世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安13日也表示，世卫组织非常高兴看到近期新冠死亡病例数下降，但如果认为较少的病例数就意味着绝对的低风险，那将是非常短视的。“新冠病毒此前曾让我们措手不及，因此我们需要尽可能地追踪病毒”，在人们尽可能恢复正常生活的同时，科学和公共卫生界需要继续在每个国家密切跟踪这种病毒。

对于未来疫情走势，瑞安认为，从本质上讲预计新冠病毒仍将继续演变，人们将看到更多的变异毒株出现，但确实也预期新冠病毒的严重程度和影响将继续降低，因为疫苗接种覆盖率在上升，人们已从过往感染中或通过疫苗接种获得免疫力，同时还有许多工具可以拯救人们的生命。

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