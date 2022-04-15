孔康谊 梁裕源

新华社贝鲁特4月15日电（孔康谊 梁裕源）中国第20批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队13日通过了联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）2022年度防卫能力评估。这是该分队去年8月部署至任务区以来首次接受联黎部队防卫能力评估。

联黎部队司令部情报、作战、训练、通信、医疗、安全、任务支持中心等9个部门组成综合评估组，通过情况汇报、软件查看、当面解答、现地查看等方式对中国维和多功能工兵分队指挥控制、对外协调、基础设施、爆炸物处理、医疗卫勤等14项295个具体内容进行评估。分队良好的防卫能力和严谨的工作态度，赢得联黎部队评估组的高度赞扬。

“针对任务区内形势复杂多变的情况，分队动态修订完善营区防卫、机动遭袭等应急预案，不定期组织全要素防卫演练，不断提高分队应急处突能力，为履行好维和任务奠定扎实基础。”第20批赴黎维和多功能工兵分队保障助理员瞿杰介绍说。

经过近4个小时的严格检查，评估组一致认为分队战备水平高于联合国建议标准，将分队安全警卫状态评估定级为最高级别。

防卫能力评估是联合国对维和部队防卫能力状况进行的年度例行检验评估，将为各国维和部队防卫能力建设的经费预算提供关键参考。

(责编：贾文婷、徐祥丽)