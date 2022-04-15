邵莉

原标题：经济下行担忧加剧 欧洲央行“收水”趋谨慎

新华社法兰克福4月14日电（国际观察）经济下行担忧加剧 欧洲央行“收水”趋谨慎

新华社记者邵莉

欧洲中央银行14日决定，维持三大关键利率不变。分析人士认为，俄乌冲突给欧元区经济带来巨大不确定性，加重欧洲央行对经济下行的担忧，预计欧洲央行将继续坚持审慎、渐进的货币正常化进程。

在当天公布的货币政策决定中，欧洲央行确认第三季度结束净资产购买的可能性进一步增加，但仍未就此后的加息时间表作出明确表述。相比上次决定，此次决定强调了俄乌冲突给欧元区经济带来的冲击和不确定性。

欧洲央行表示，经济下行风险大幅增加，同时通胀上行风险有所加剧。俄乌冲突导致能源价格大幅上涨是现阶段高通胀的主要原因。未来对欧元区的影响将取决于俄乌冲突如何演变，以及可能采取的制裁措施，不确定性显著上升。

欧盟8日宣布对俄罗斯采取第五轮制裁，决定从8月起停止进口俄罗斯煤炭，并就对俄石油和天然气实施制裁进行讨论。不过，欧洲央行行长拉加德14日在新闻发布会上表示，进一步抵制进口俄能源将产生重大影响，在一些国家可能产生严重后果。

德国超过一半的天然气进口来自俄罗斯，短时间内无法找到足够的替代进口。德国科隆经济研究所所长迈克尔·许特警告，对俄实施全面能源禁运可能导致德国失业人数升至400万。德国化工巨头巴斯夫首席执行官马丁·布鲁德米勒说，这可能使德国经济陷入二战结束以来最严重的危机。

荷兰国际集团宏观研究部负责人卡斯滕·布热斯基表示，对欧洲而言，俄乌冲突影响深远，欧洲面临失去国际竞争力的风险，不仅在安全和国防政策方面，甚至在整个经济领域。

一些经济学家已经对欧洲经济发出滞胀警告，即出现高通胀伴随经济增长停滞的局面。自去年下半年以来，欧元区通胀水平一直呈加速上扬态势，3月通胀率达到创纪录的7.5%，远高于欧洲央行2%的通胀目标。

美国联邦储备委员会已于3月开启加息进程，但拉加德认为，对欧洲央行而言，现在讨论货币紧缩政策为时过早。她说，美国受俄乌冲突影响较小，不应将欧美货币政策相提并论。

部分经济学家反对欧洲央行按兵不动的做法。欧洲经济研究中心经济学家弗里德里希·海涅曼认为，欧洲央行必须优先考虑稳定价格，“每个月的拖延都会损害欧洲央行的声誉”。

德国商业银行首席经济学家约尔格·克雷默表示，欧洲央行坚持宽松货币政策的时间越长，人们的通胀预期就越高。

(责编：贾文婷、徐祥丽)