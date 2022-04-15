新华社伦敦4月14日电（记者郭爽）英国药品与保健品管理局14日批准在英使用法国瓦尔内瓦公司研制的新冠疫苗，这是英国批准使用的第六款新冠疫苗，同时也是全病毒灭活新冠疫苗首次在英国获批。

英国药品与保健品管理局当天在声明中说，鉴于瓦尔内瓦疫苗已达到英国的安全性、质量和有效性标准，该局决定批准这款疫苗用于18岁至50岁人群，其第一剂和第二剂接种至少要间隔28天。该声明说，英国药品与保健品管理局是全球首个批准这款疫苗的机构。

瓦尔内瓦疫苗需注射两剂，其存储温度为2至8摄氏度，与家用冰箱的冷藏温度相似，因此适用于无法在极低温度下储存新冠疫苗的国家。

英国此前已批准使用的5款新冠疫苗分别为美国辉瑞疫苗、莫德纳疫苗、强生疫苗、诺瓦瓦克斯疫苗和英国阿斯利康疫苗。强生和阿斯利康疫苗是腺病毒载体疫苗，莫德纳和辉瑞疫苗为mRNA（信使核糖核酸）疫苗，诺瓦瓦克斯疫苗是重组蛋白疫苗。

据英国政府公布的最新疫情数据，截至14日，该国累计新冠确诊病例21747638例，累计死亡171396例，12岁及以上人群中已有超过92%接种至少一剂新冠疫苗，超过86%接种至少两剂疫苗，约67%打过疫苗加强针。

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