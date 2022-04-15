新华社北京4月15日电 中国人权研究会15日发布《反亚裔种族歧视甚嚣尘上坐实美国种族主义社会本质》研究报告。报告揭示出美国在骨子里依然是一个白人盎格鲁-撒克逊新教徒的国家，亚裔美国人同非洲裔、拉美裔、原住民一样，在享有和实现人权的诸多方面受到有形无形的歧视和侵害。

报告包括美国亚裔正在遭受愈演愈烈的种族主义攻击、美国亚裔被歧视被排斥的历史仍在延续以及疫情大流行背景下反亚裔种族主义甚嚣尘上的原因部分。报告系统论述亚裔从历史延续到现在的种族歧视遭遇，深刻揭示了反亚裔种族歧视甚嚣尘上的原因，包括美国政客对新冠肺炎疫情的种族主义操弄、美国白人至上的种族结构与社会氛围、亚裔“模范少数族裔”标签的羁绊、美国种族关系的对立、美国政客破坏中美关系的政治诱因。

报告指出，后疫情时代即便美国社会针对亚裔整体的种族歧视可能会有所消退，但在美国政客的反华政治操弄影响下，针对华裔群体的种族攻击反而可能会愈演愈烈。这不得不引起我们的隐忧和警惕，也需要国际社会持续关注。

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