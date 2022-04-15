新华社北京4月14日电 综合新华社驻外记者报道：在俄乌冲突持续、美西方国家对俄施加多轮制裁、美联储开启加息周期等因素不断加剧全球通胀的大背景下，多国央行近日纷纷采取加息行动，试图缓解愈加严峻的物价上涨压力。

加拿大银行（加拿大央行）13日宣布加息50个基点，将基准利率上调至1%。上月，加拿大银行曾将基准利率上调25个基点至0.5%。该行宣布，自本月25日起开始量化紧缩，缩减资产负债表规模，以配合加息政策，疏解通胀压力。

加拿大央行数据显示，加拿大目前通胀率为5.7%，预计全年保持在远高于目标范围水平。

新西兰储备银行（新西兰央行）13日宣布，将基准利率上调50个基点至1.5%。这是新西兰央行自2021年10月以来连续第四次加息，也是自2000年5月以来首次单次加息50个基点。

新西兰央行指出，新冠疫情和俄乌冲突对全球供应链的破坏性影响不断加剧全球通胀压力，大幅推高全球商品和能源价格，导致新西兰国内消费者信心持续低迷，消费者价格指数不断上升。据新西兰统计局同日发布的数据，截至今年3月的12个月里，新西兰食品价格指数上涨7.6%，为2011年以来最大涨幅。

韩国中央银行韩国银行14日宣布，将基准利率从现行的1.25%上调25个基点至1.5%。这是韩国央行今年以来第二次上调基准利率。韩国央行金融货币委员会委员朱尚荣说，受俄乌冲突影响，韩国物价上涨压力持续时间可能长于预期，因此不得不采取措施。

韩国央行表示，受石油、工业产品和个人服务价格上涨影响，韩国3月消费者价格指数同比上涨4.1%。央行预测未来一段时间内，通胀率将维持在4%左右的高位。

与发达国家相比，发展中国家和新兴经济体形势更加严峻。阿根廷中央银行13日宣布，将基准利率由44.5%上调至47%。这是阿根廷央行今年以来第四次加息。阿根廷央行表示，再次加息的主要原因是，3月阿根廷通胀水平加速上升，食品和能源价格受到的影响尤为严重。

阿根廷国家统计与普查研究所当日公布的数据显示，该国3月月度通胀率达6.7%，为2002年以来最高水平，过去12个月累计通胀率为55.1%。

斯里兰卡央行8日宣布将两大关键利率均大幅上调700个基点，其中常备贷款便利利率上调至14.5%，常备存款便利利率上调至13.5%，以应对不断加剧的通胀压力。斯央行新任行长维拉辛哈说，这是该国央行迄今为止最大幅度的加息，旨在尽快克服当前危机。

斯央行表示，在总需求增加、国内供应中断、本币汇率贬值和全球商品价格上涨等因素推动下，未来一段时间斯里兰卡通胀压力可能进一步加剧，有必要采取实质性政策应对措施。（参与记者：林威、郭磊、杜白羽、孙一然、倪瑞捷、车宏亮、唐璐）

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