人民网首尔4月15日电 （记者马菲）为纪念中韩建交30周年，由韩中全球协会主办的“从过去到未来——深化中韩友好纽带”活动日前在首尔孝昌公园白凡金九纪念馆举行。

中国驻韩国大使邢海明在视频致辞中表示，中韩两国是有着数千年友好交往史的近邻，拥有很多共同的历史记忆。特别是近代以来，双方曾并肩抗击日本帝国主义侵略。现在中国境内还有许多纪念这段历史的设施——上海、重庆等地的大韩民国临时政府旧址、鲁迅公园，也就是虹口公园内的梅轩、哈尔滨安重根义士纪念馆等，无不记录着中韩两国人民同仇敌忾、共同抗日的历史，展现着两国人民同求民族独立、自由、解放的坚定意志，见证着两国始终风雨同舟、守望相助的友好感情，是值得我们珍惜的宝贵财富。

“金九先生和尹奉吉义士是韩国独立运动中的代表性人物，他们与中国有着不解的情缘。我们相聚在白凡金九纪念馆，重温韩国独立运动家在华活动历史，回顾两国互助情谊，展望双边关系未来美好前景，意义非凡。”邢海明表示，今年是中韩建交30周年，也是“中韩文化交流年”。丰富多彩的民间外交活动必将为增进两国人民相互理解和友好感情作出贡献。

韩中全球协会会长禹守根在当天的活动中表示，从历史到近代，从壬辰倭乱到“三一运动”建立的大韩民国上海临时政府，韩中两国在各个阶段都有着非常牢固的纽带关系。两国在过去结下了深厚的情谊，今后也定将共同携手走向更加光明和伟大的未来。

活动现场还进行了中国武术、小提琴、舞蹈等表演活动。

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