朱立英

4月15日是中国与毛里求斯建交50周年纪念日。半个世纪以来，中毛两国始终平等相待、相互尊重，相互支持、携手同行，树立了大小国家关系和南南合作的典范。

中毛两国有着特殊的历史和人文联系。早在18世纪，中国移民就陆续来到毛里求斯，为当地经济社会发展作出重要贡献。毛里求斯是唯一将中国春节列为法定假日的非洲国家，也是第一个把华人头像印到纸币上的国家。中华文化已成为毛里求斯多元文化的重要组成部分。建交以来，两国人文交往不断密切。1988年中国在海外设立的首个文化中心落户毛里求斯，2003年毛里求斯成为中国公民自费出国旅游目的地，2013年中毛两国互免签证……两国在文化、艺术、教育、体育等领域合作日益紧密，不断拉紧彼此间人文和情感纽带。

中毛两国始终相互信任、相互支持。近年来，两国高层互访频繁，引领双边关系不断发展。2018年，习近平主席对毛里求斯进行友好访问，毛里求斯总理贾格纳特赴华出席中非合作论坛北京峰会。双方领导人在一年内实现互访，共同描绘两国关系发展蓝图，为两国各领域务实合作指明了方向。习近平主席在访问毛里求斯时指出，中方愿同毛方始终做好朋友和好伙伴，推动中毛友好合作关系不断迈上新台阶。2021年，贾格纳特总理在出席中国共产党与世界政党领导人峰会时表示，毛中两国和两国执政党间有着兄弟般友好情谊，愿继续增进两国、两党友好合作关系，为两国人民带来更多福祉。新冠肺炎疫情发生后，中国是最早向毛方提供疫苗的国家之一，也是供应疫苗最多的国家，为毛里求斯按计划重开边境、实现经济重启作出了重要贡献。

中毛两国始终平等相待、合作共赢。中国连续多年稳居毛里求斯最大贸易伙伴。2021年生效的中毛自贸协定是中国与非洲国家签署的首个自贸协定，生效当年即推动中毛贸易额增长25.8%。近年来，啤酒、朗姆酒、特种糖等毛里求斯优质产品越来越多地出现在中国市场上。毛里求斯地理位置优越，社会环境安定，政策法规健全，人力资源素质较高，作为中非桥梁的作用日益突出。近年来，越来越多的中国企业来毛里求斯投资兴业，参与毛方“平安城市”“智慧城市”等重点项目建设，并将业务拓展至非洲大陆。随着中毛自贸协定深入实施，借助非洲自贸区的同步启动和中非合作论坛“九项工程”的落实，两国在基础设施、绿色能源、贸易、金融等领域的务实合作将大有可为。

在过去的岁月里，中毛两国关系扎根深厚，硕果累累。站在新的历史起点上，中毛将继续并肩前行，抓住机遇充分发挥各自优势，不断加强和扩大各领域务实合作，携手共赢，再创辉煌！

（作者为中国驻毛里求斯大使）

《 人民日报 》（ 2022年04月15日 16 版）

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