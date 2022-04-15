本报记者 郑 彬

不久前，西班牙首座土质3D打印房屋在巴塞罗那郊区亮相。该建筑由西班牙加泰罗尼亚高等建筑学院和意大利一家3D建筑打印机生产商共同建造。这座房屋根据当地气候特点设计，以更有效地抵御冬季的寒冷和夏季的烈日。专家表示，利用当地原材料制造打印砂浆，能够有效降低建筑成本，为未来3D打印建筑技术推广进一步创造条件。

近年来，欧洲多国加快探索和发展3D打印建筑。荷兰埃因霍温市政府推出“里程碑计划”项目，计划建造并组成一个由3D打印构建的公共住宅社区，去年，项目的首栋住宅迎来了租户。据介绍，建造这栋面积94平方米的房屋仅花费不到5天时间。德国、奥地利、丹麦等国也推出了小型办公楼、低层住宅等3D打印建筑。

3D打印建筑技术本质上属于一种增材制造工艺，设计师将数字化设计模型输入建筑打印机中，转化为打印指令，机器就会按照设计要求，将特殊材料一层层叠加成特定形状的建筑部件。3D打印建筑在效率提升和可持续发展方面具有明显优势。

据法国知名建筑公司圣戈班集团统计，3D打印技术可以为企业节省大约60%的劳动时间和80%的劳动力。通过3D打印技术，还可实现建造过程的结构优化，有效控制建筑废料的产生，降低对环境的影响。设计师利用3D打印技术还可实现更为复杂的设计理念，有助于建筑设计更富创造性。

3D打印建筑市场潜力巨大。据联合国人类住区规划署（人居署）数据显示，到2030年全球大约将有30亿人需要改善住房环境，这意味着每天全球需要新建9.6万套住房。面对巨大的市场需求，迫切需要一种成本更低、建筑效率更高、安全性更强的建筑模式。据专业机构报告显示，全球3D打印建筑市场规模到2027年将达到5.21亿美元，年复合增长率接近25%。欧洲数字建筑领域专家格蕾丝·爱丽丝表示，3D打印建筑技术正以日新月异的速度发展，将带动建筑领域的自动化和数字化，为当前住房短缺和劳动力紧缺的全球性难题提供解决方案。

当前，3D打印建筑技术仍处于初期阶段，实现规模化发展尚面临不少挑战。比如，3D打印建筑的合规问题仍在沿用传统建筑标准，尚缺乏统一的国际标准等。近期，由德国派利建筑公司建造的3D打印住宅首次通过了德国国家建筑标准的全面认证，业内认为这一进展将对未来3D打印建筑的规模化推广带来积极影响。该公司3D打印建筑部门负责人法比安·布伦茨表示，未来3D打印建筑将向多户型住宅社区方向发展，真正解决规模化发展问题。

丹麦知名3D建筑打印机生产商COBOD创始人亨里克·尼尔森认为，随着技术的进一步发展和成熟，3D打印建筑的成本会大幅下降，推动整个建筑行业发生革命性改变。荷兰韦伯建筑公司首席执行官胡伊斯曼表示，3D打印建筑将提供一种全新的建筑方式和商业模式，包括项目承包商、技术人员、电路工人等在内的行业从业者需要进行观念转变和技能培训，这也是3D打印建筑未来市场化成功的一个重要因素。

（本报布鲁塞尔电）

《 人民日报 》（ 2022年04月15日 16 版）

(责编：胡永秋、岳弘彬)