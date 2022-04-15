本报记者 闫韫明

世界旅游交易会非洲区活动4月13日在南非开普敦闭幕。世界旅游交易会每年在欧洲、拉美、非洲等地区举办相关活动，旨在为旅游业界搭建相互交流、洽谈合作的平台。本次活动为期3天，包含旅游业展览、研讨会和慈善拍卖等活动，来自世界各地的超过400家展商参展，上千名旅游业相关人士参与各项活动。世界旅游交易会非洲区活动负责人卡罗尔·维文表示，参会人员共安排了逾7000场洽谈会，数量超过疫情前的2019年。

在旅游业展览会场，五彩斑斓、极富非洲特色的旅行纪念品吸引了众多参观者。南非开普敦旅游局、纳米比亚野生动物度假村等机构和企业，通过视频、图像、宣传册等多种形式向游客展示瑰丽多姿的非洲自然和人文景观。

在11日举行的部长级圆桌会议上，博茨瓦纳、塞拉利昂、肯尼亚、卢旺达、塞内加尔和南非等国旅游部长、官员及相关组织代表，纷纷为非洲复苏旅游业建言献策。肯尼亚旅游和野生生物部长纳吉布·巴拉拉表示，非洲国家应通过增加航线，降低机票价格等旅行成本，促进形成本土市场。非洲国家还应统一防疫政策，实施更为便捷的签证政策，为游客在非洲跨国旅行提供便利。博茨瓦纳环境、自然资源保护与旅游部长菲尔达·凯伦说，博茨瓦纳正和所在区域其他4个国家共同推动基础设施建设，为区域内人员流通、商业和环保活动提供便利。卢旺达发展署副署长泽弗尼·尼永库鲁呼吁解决非洲国家间交通不畅和疫情防控政策不协调等问题。多国旅游部长还提出发展绿色旅游的迫切性，建议非洲国家努力应对气候变化挑战，充分利用丰富的可再生能源，成为全球绿色旅游的领导者。

12日召开的非洲旅游投资峰会吸引了20个非洲国家、12个域外国家和地区的逾4000人参与。与会人员表示，将继续推进非洲国家互联互通，推动旅游业发展，为非洲民众创造更多就业机会，促进地区可持续发展。

南非旅游新闻网站数据显示，2019年，旅游业占非洲经济总量的7%，为非洲大陆经济贡献了1690亿美元，为超过2400万人提供了就业岗位。南非独立传媒集团报道指出，非洲13亿人口中，仅有7000万人曾出游，而非洲大陆的众多城市中，只有26个能与国际旅游城市标准接轨。因此，非洲各国亟须加快旅游基础设施建设和人力资源培养，挖掘行业发展潜力。

南非旅游和酒店业独立顾问吉丽安·桑德斯指出，随着新冠疫苗接种率的提升、各国支持措施陆续出台，非洲旅游业开始显露反弹迹象，对旅游业者来说，2022年将是“令人兴奋”的一年，“非洲旅游业富有韧性，行业复苏前景光明”。

（本报约翰内斯堡4月14日电）

《 人民日报 》（ 2022年04月15日 16 版）

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