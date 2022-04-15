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第三届中国—中亚政党论坛举行

2022年04月15日07:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月14日电  （记者韩硕）中共中央对外联络部14日以视频方式举办第三届中国—中亚政党论坛。哈萨克斯坦“阿马纳特”党书记克尔塔耶夫、吉尔吉斯斯坦“故乡”党主席马特克里莫夫、塔吉克斯坦人民民主党第一副主席阿济济、土库曼斯坦民主党主席谢尔达罗夫、乌兹别克斯坦议会下院第一副议长赛义多夫等中亚五国20个政党领导人参会发言。

　　中联部部长宋涛表示，中国共产党将同中亚五国政党一道落实好习近平总书记同五国元首达成的重要共识，深化战略互信与合作，为构建中国—中亚命运共同体贡献政党智慧和力量。新疆维吾尔自治区党委主要负责同志表示，在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，新疆经济社会发展取得前所未有的成就，将为促进中国同中亚五国政党交流和国家关系发展作出新贡献。

　　与会政党领导人表示，中亚五国政党高度认同习近平新时代中国特色社会主义思想对中国的指导意义和对世界的重要借鉴意义，愿同中共一道，促进双方关系实现新发展。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月15日 03 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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